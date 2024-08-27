Для противодействия ВС РФ: украинские F-16 получили от США новейшую систему РЭБ

Американским инженерам удалось адаптировать для войны в Украине комплекс РЭБ, не стоящий на вооружении США, уложившись в сжатые сроки.

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Инженеры 68-й эскадрильи радиоэлектронной борьбы воздушных сил США перепрограммировали комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на истребителях F-16, предназначенных для Украины чтобы самолеты могли противостоять современному вооружению Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщила Служба распространения визуальной информации Департамента обороны США.

Сообщается, что для эффективной интеграции самолета F-16 в Воздушные силы ВСУ нужно было перепрограммировать их подсистемы РЭБ, сделав их эффективными против российских угроз. Эта задача была доверена специалистам 68-й эскадрильи РЭБ, который является центром передового опыта ВВС США в области радиоэлектронной борьбы.

Как отмечают в ведомстве, инженеры столкнулись с двойной проблемой. Во-первых, им пришлось модифицировать комплекс, не стоящий на вооружении США. Вторая проблема — сжатые сроки. Оптимизировать системы РЭБ нужно было до поставок в Украину.

"Большинство центров перепрограммирования сказали бы "ни за что", подходя к этой задаче; это неизведанная история. Мы посмотрели друг на друга и сказали: "Если не мы, то кто? Мы лучшие люди, чтобы сделать это", — отметил главный инженер 68-й эскадрильи.

Украина получила F-16 с модернизированной системой РЭБ Фото: Sky News

Для выполнения этой модернизации 68-я эскадрилья собрала команду из опытных экспертов и молодых инженеров. Их первой задачей было понять, как устроена незнакомая система РЭБ и как ее перепрограммировать. В своей работе специалисты опирались на данные, предоставленные Данией и Норвегией.

Как отмечают в Департаменте обороны США, разобравшись с работой системы, команда отправила своих специалистов за границу в лабораторию страны-партнера для совместной разработки и тестирования системы вместе с товарищами по коалиции. В эскадрилье подчеркнули, что действовали не по своему стандартному алгоритму работы, но в результате команда смогла разобраться с системой за две недели, а также совершить необходимую модернизацию систем РЭБ для украинских самолетов.

В итоге команде удалось протестировать и проверить уникальные решения, нужные Украине, и даже улучшить процесс перепрограммирования. Также сообщается, что воздушные силы США теперь будут получать от украинских коллег информацию об использовании этих средств РЭБ в реальном бою. Это позволит вносить дальнейшее обновление в работу систем, при этом не только для Украины, но и для США и других членов НАТО.

"Без объединения усилий это было бы невозможно. Совместная работа в качестве коллег над проектом — единственная причина, по которой это произошло", — заключил ведущий специалист по оборудованию 68-го EWS.

Напомним, в начале августа стало известно, что Украина получила первые F-16. Их еще год назад обещала администрация президента США Джо Байдена. Объявленное количество пока составляет только десять самолетов, но к концу года оно должно вырасти до двадцати пяти.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в ходе массированной ракетно-дроновой атаки ВС РФ 26 августа за некоторыми ракетами успешно охотились истребители F-16, которые ВСУ получили от западных партнеров.