Для протидії ЗС РФ: українські F-16 отримали від США новітню систему РЕБ

Американським інженерам вдалося адаптувати для війни в Україні комплекс РЕБ, що не стоїть на озброєнні США, вклавшись у стислі терміни.

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Інженери 68-ї ескадрильї радіоелектронної боротьби повітряних сил США перепрограмували комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ) на винищувачах F-16, призначених для України, щоб літаки могли протистояти сучасному озброєнню Збройних сил Російської Федерації. Про це повідомила Служба поширення візуальної інформації Департаменту оборони США.

Повідомляється, що для ефективної інтеграції літака F-16 у Повітряні сили ЗСУ потрібно було перепрограмувати їхні підсистеми РЕБ, зробивши їх ефективними проти російських загроз. Це завдання було довірено фахівцям 68-ї ескадрильї РЕБ, який є центром передового досвіду ВПС США в галузі радіоелектронної боротьби.

Як зазначають у відомстві, інженери зіткнулися з подвійною проблемою. По-перше, їм довелося модифікувати комплекс, що не стоїть на озброєнні США. Друга проблема — стислі терміни. Оптимізувати системи РЕБ потрібно було до поставок в Україну.

"Більшість центрів перепрограмування сказали б "ні за що", підходячи до цього завдання; це незвідана історія. Ми подивилися один на одного і сказали: "Якщо не ми, то хто? Ми найкращі люди, щоб зробити це", — зазначив головний інженер 68-ї ескадрильї.

Україна отримала F-16 з модернізованою системою РЕБ Фото: Sky News

Для виконання цієї модернізації 68-та ескадрилья зібрала команду з досвідчених експертів і молодих інженерів. Їхнім першим завданням було зрозуміти, як влаштована незнайома система РЕБ і як її перепрограмувати. У своїй роботі фахівці спиралися на дані, надані Данією і Норвегією.

Як зазначають у Департаменті оборони США, розібравшись із роботою системи, команда відправила своїх спеціалістів за кордон у лабораторію країни-партнера для спільного розроблення та тестування системи разом із товаришами по коаліції. В ескадрильї наголосили, що діяли не за своїм стандартним алгоритмом роботи, але в результаті команда змогла розібратися з системою за два тижні, а також здійснити необхідну модернізацію систем РЕБ для українських літаків.

У підсумку команді вдалося протестувати та перевірити унікальні рішення, потрібні Україні, і навіть поліпшити процес перепрограмування. Також повідомляється, що повітряні сили США тепер отримуватимуть від українських колег інформацію про використання цих засобів РЕБ у реальному бою. Це дасть змогу вносити подальше оновлення в роботу систем, водночас не тільки для України, а й для США та інших членів НАТО.

"Без об'єднання зусиль це було б неможливо. Спільна робота над проєктом — єдина причина, з якої це сталося", — підсумував провідний фахівець з обладнання 68-го EWS.

Нагадаємо, на початку серпня стало відомо, що Україна отримала перші F-16. Їх ще рік тому обіцяла адміністрація президента США Джо Байдена. Оголошена кількість поки що становить лише десять літаків, але до кінця року вона має зрости до двадцяти п'яти.

За словами президента України Володимира Зеленського, під час масованої ракетно-дронової атаки ЗС РФ 26 серпня за деякими ракетами успішно полювали винищувачі F-16, які ЗСУ отримали від західних партнерів.