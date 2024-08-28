FPV-дроны ВСУ сожгли редкий российский комплекс РЭБ "Сапфир" в Курской области (видео)

В РФ утверждают, что система РЭБ "Сапфир" может подавлять все известные типы дронов, однако она оказалась бессильна перед украинскими БПЛА.

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Операторы Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины нанесли удары FPV-дронами по вражескому комплексу радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Сапфир" в Курской области Российской Федерации. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ССО ВСУ.

Сообщается, что в ходе разведки местности, находящейся под контролем противника, украинские военные выявили редкую станцию радиоэлектронной борьбы ВС РФ. Затем комплекс РЭБ атаковали украинские дроны-камикадзе, в результате чего система загорелась.

"РЭБ "Сапфир" было уничтожено, а враг понес потери убитыми и ранеными", — говорится в публикации.

Уничтожение системы РЭБ "Сапфир"

Что известно о комплексе РЭБ "Сапфир"

В ноябре прошлого года в РФ заявили, что диапазон частот "Сапфира" удалось расширить от 300 мегагерц до шести ГГц — это позволяет системе подавлять все известные типы дронов, в том числе FPV-дроны, которые используются на фронте в Украине и очень вредят технике ВС РФ. Система также получила модульную конструкцию, позволяющую менять диапазон частот на поле боя.

Сообщалось, система РЭБ может опознать БПЛА на расстоянии 30 км. Подавлять дроны комплекс начинает на расстоянии в 5 км. По словам производителя, модернизированная система может подавлять даже наземные станции управления БПЛА.

"При определенных условиях, при использовании, в том числе совместно с "Красухой" есть возможность определять местонахождения операторов, что крайне важно для вывода из строя непосредственно тех мест, откуда осуществляется запуск управления", — заявил директор российского Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов.

Антенна комплекса РЭБ "Сапфир" Фото: ТАСС

Напомним, ранее экипаж ударного дрона Punisher отдельной роты снайперов 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского Вооруженных сил Украины уничтожил российский комплекс радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель", сбросив на него взрывчатку.