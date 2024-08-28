FPV-дрони ЗСУ спалили рідкісний російський комплекс РЕБ "Сапфір" у Курській області (відео)

У РФ стверджують, що система РЕБ "Сапфір" може заглушувати всі відомі типи дронів, однак вона виявилася безсилою перед українськими БПЛА.

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Оператори Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України завдали ударів FPV-дронами по ворожому комплексу радіоелектронної боротьби (РЕБ) "Сапфір" у Курській області Російської Федерації. Відповідне відео опублікувала пресслужба ССО ЗСУ.

Повідомляється, що під час розвідки місцевості, що перебуває під контролем противника, українські військові виявили рідкісну станцію радіоелектронної боротьби ЗС РФ. Потім комплекс РЕБ атакували українські дрони-камікадзе, внаслідок чого система загорілася.

"РЕБ "Сапфір" було знищено, а ворог зазнав втрат вбитими і пораненими", — йдеться в публікації.

Знищення системи РЕБ "Сапфір"

Що відомо про комплекс РЕБ "Сапфір"

У листопаді минулого року в РФ заявили, що діапазон частот "Сапфіра" вдалося розширити від 300 мегагерц до шести ГГц — це дає змогу системі глушити всі відомі типи дронів, зокрема FPV-дрони, які використовуються на фронті в Україні і дуже шкодять техніці ЗС РФ. Система також отримала модульну конструкцію, що дає змогу змінювати діапазон частот на полі бою.

Повідомлялося, система РЕБ може розпізнати БПЛА на відстані 30 км. Пригнічувати дрони комплекс починає на відстані в 5 км. За словами виробника, модернізована система може пригнічувати навіть наземні станції управління БПЛА.

"За певних умов, під час використання, зокрема спільно з "Красухою", є можливість визначати місцезнаходження операторів, що вкрай важливо для виведення з ладу безпосередньо тих місць, звідки здійснюється запуск управління", — заявив директор російського Музею військ протиповітряної оборони Юрій Кнутов.

Антена комплексу РЕБ "Сапфір" Фото: ТАСС

Нагадаємо, раніше екіпаж ударного дрона Punisher окремої роти снайперів 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського Збройних сил України знищив російський комплекс радіоелектронної боротьби Р-330Ж "Житель", скинувши на нього вибухівку.