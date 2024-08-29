"Резерв+" — не индульгенция: почему мужчин все равно могут вызвать в ТЦК: Минобороны

Мужчин могут пригласить в ТЦК и СП уточнить данные или вручить повестку, вне зависимости от наличия "Резерв+" и электронного военно-учетного документа, заявили в Минобороны.

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Наличие у военнообязанного приложения "Резерв+" и электронного военно-учетного документа не исключает возможность того, что его вызовут в Территориальный центр комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП). Об этом сказала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в интервью Forbes.

Екатерина Черногоренко отметила, что "Резерв+" был запущен, чтобы можно было онлайн обновить свои контактные данные, загрузить электронный военно-учетный документ, а также чтобы пользователи увидели, чего о них нет в реестре. Например, если в документе нет военно-учетной специальности или даты прохождения ВВК.

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По словам чиновницы, пользователи путают "Резерв+" с "абсолютным алиби", считая, что если есть электронный военно-учетный документ, то не нужно исправлять другие данные. Кроме того, "Резерв+" только три месяца и должно пройти некоторое время, прежде чем там можно будет становиться на учет, получать отсрочку и прочие услуги.

"Резерв+" и электронно-военный документ не является индульгенцией от того, что людей пригласят в ТЦК и СП, попросят уточнить данные, вручат повестку и так далее", — подчеркнула Екатерина Черногоренко.

Интервью Екатерины Черногоренко изданию Forbes

Напомним, Екатерина Черногоренко также сообщила, что осенью в мобильном приложении "Резерв+" появиться онлайн-направление на ВВК, что дожно помочь сократить очереди.

Ранее Кабинет министров Украины также принял постановление, согласно которому украинцы смогут проверить наличие повесток от ТЦК через мобильное приложение "Резерв+".