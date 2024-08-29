"Резерв+" — не індульгенція: чому чоловіків все одно можуть викликати до ТЦК: Міноборони

Чоловіків можуть запросити до ТЦК та СП уточнити дані або вручити повістку, незалежно від наявності "Резерв+" та електронного військово-облікового документа, заявили в Міноборони.

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Наявність у військовозобов'язаного додатка "Резерв+" та електронного військово-облікового документа не виключає можливості того, що його викличуть до Територіального центру комплектування та соцпідтримки (ТЦК та СП). Про це сказала заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв'ю Forbes.

Катерина Черногоренко зазначила, що "Резерв+" було запущено, щоб можна було онлайн оновити свої контактні дані, завантажити електронний військово-обліковий документ, а також, щоб користувачі побачили, чого про них немає в реєстрі. Наприклад, якщо у документі немає військово-облікової спеціальності або дати проходження ВЛК.

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За словами чиновниці, користувачі плутають "Резерв+" із "абсолютним алібі", вважаючи, що якщо є електронний військово-обліковий документ, то не потрібно виправляти інші дані. Крім того, "Резерв+" лише три місяці і має пройти деякий час, перш ніж там можна буде ставати на облік, отримувати відстрочку та інші послуги.

"Резерв+" та електронно-військовий документ не є індульгенцією від того, що людей запросять до ТЦК та СП, попросять уточнити дані, вручать повістку і так далі", — підкреслила Катерина Черногоренко.

Інтерв'ю Катерини Черногоренко виданню Forbes

Нагадаємо, Катерина Черногоренко також повідомила, що восени в мобільному додатку "Резерв+" з'явиться онлайн-направлення на ВЛК, що має допомогти скоротити черги.

Раніше Кабінет міністрів України також ухвалив постанову, згідно з якою українці зможуть перевірити наявність повісток від ТЦК через мобільний додаток "Резерв+".