Можно внедрить в любой дрон: новое "умное" ПО позволяет наводить БПЛА за минуту

Программное обеспечение Shrike распознает цели с помощью ИИ, после чего автоматически формирует запрос на открытие огня.

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Армейская фабрика программного обеспечения командования сухопутных войск США (US Army's Future Command's Army Software Factory) создала новое программное обеспечение (ПО) Shrike, сокращающее время наведения на цель, которое можно интегрировать в любой беспилотник и сократить время реагирования на угрозы до 1 минуты. Об этом пишет портал Interesting Engineering.

Сообщается, что программное обеспечение Shrike использует технологию искусственного интеллекта (ИИ), которая позволяет распознавать цели, основываясь на ограниченной информации. Затем система автоматически формирует запрос на открытие огня, который пользователь может одобрить или отклонить. После завершения огневой миссии БПЛА может просканировать территорию, провести оценку повреждений в бою и сгенерировать еще одну огневую миссию.

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По данным издания, программное обеспечение Shrike было впервые продемонстрировано во время ротации 2-й бригады 101-й воздушно-десантной дивизии в Объединенном учебном центре боеготовности в этом месяце. Солдаты управляли дроном, а также прикрепленным к нему устройством с ПО, пролетая над автопарком и сканируя транспортные средства.

Командующий 101-й воздушно-десантной дивизией генерал-майор Бретт Сильвия заявил, что по результатам обработки данных во время следующего полета можно обнаружить скрытое и замаскированное транспортное средство и определить его тип по видимым колесам, бамперам или лобовому стеклу.

Как отмечают в издании, обычно американским военным нужно от пяти до восьми минут для идентификации и наведения снарядов на цель. В отдельных случаях это может занять до 15 мин. Однако новое ПО позволило солдатам 101-го полка сделать это менее чем за минуту.

Напомним, в рамках хакатона Precision украинские разработчики представили модели ИИ для дронов, способные быстро и точно идентифицировать угрозы в загроможденной среде, используя машинное зрение.

Ране также сообщалось, что в Украине инженеры разрабатывают уникальные боевые дроны с автоматической системой наведения, которые должны увеличить эффективность ударов по российским оккупантам.