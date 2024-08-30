Можна інтегрувати в будь-який дрон: нове "розумне" ПЗ дає змогу наводити БПЛА за хвилину

Програмне забезпечення Shrike розпізнає цілі за допомогою ШІ, після чого автоматично формує запит на відкриття вогню.

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Армійська фабрика програмного забезпечення командування сухопутних військ США (US Army's Future Command's Army Software Factory) створила нове програмне забезпечення (ПЗ) Shrike, що скорочує час наведення на ціль, яке можна інтегрувати в будь-який безпілотник і скоротити час реагування на загрози до 1 хвилини. Про це пише портал Interesting Engineering.

Повідомляється, що програмне забезпечення Shrike використовує технологію штучного інтелекту (ШІ), яка дає змогу розпізнавати цілі, ґрунтуючись на обмеженій інформації. Потім система автоматично формує запит на відкриття вогню, який користувач може схвалити або відхилити. Після завершення вогневої місії БПЛА може просканувати територію, провести оцінку ушкоджень у бою і згенерувати ще одну вогневу місію.

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За даними видання, програмне забезпечення Shrike було вперше продемонстровано під час ротації 2-ї бригади 101-ї повітряно-десантної дивізії в Об'єднаному навчальному центрі боєготовності цього місяця. Солдати керували дроном, а також прикріпленим до нього пристроєм із ПЗ, пролітаючи над автопарком і скануючи транспортні засоби.

Командувач 101-ї повітряно-десантної дивізії генерал-майор Бретт Сільвія заявив, що за результатами опрацювання даних під час наступного польоту можна виявити прихований і замаскований транспортний засіб і визначити його тип за видимими колесами, бамперами або лобовим склом.

Як зазначають у виданні, зазвичай американським військовим потрібно від п'яти до восьми хвилин для ідентифікації та наведення снарядів на ціль. В окремих випадках це може зайняти до 15 хв. Однак нове ПЗ дало змогу солдатам 101-го полку зробити це менш ніж за хвилину.

Нагадаємо, у рамках хакатону Precision українські розробники представили моделі ШІ для дронів, здатні швидко і точно ідентифікувати загрози в захаращеному середовищі, використовуючи машинний зір.

Раніше також повідомлялося, що в Україні інженери розробляють унікальні бойові дрони з автоматичною системою наведення, які мають збільшити ефективність ударів по російських окупантах.