"Загадочная" магма ускорит переход на зеленую энергию: что открыли ученые
Исследователи нашли в древних вулканах монацит — третий по важности источник редкоземельных элементов, используемых в смартфонах, электромобилях и ветряных турбинах.
Исследователи из Австралийского национального университета (ANU) и Университета Китайской академии наук выявили внутри потухшего вулкана редкоземельные элементы, необходимые для создания разной электроники и перехода на зеленую энергию. Об этом пишет Interesting Engineering.
Как отмечают в издании, в мире растет зависимость от редкоземельных элементов, в частности они используются в изготовлении смартфонов, телевизоров, магнитов, поездов, ракет, электромобилей и технологий возобновляемой энергии, таких как ветряные турбины. Открытие особой магмы в потухших вулканах может предложить новый способ получения этих востребованных металлов.
Исследователь Майкл Аненбург рассказал, что его команда исследовала этот подобную магму в Кируне, потухшем вулкане в Швеции. По его словам, не все потухшие вулканы одинаковы, что делает этот тип магмы "загадочным".Важно
"Мы никогда не видели, чтобы богатая металлами магма извергалась из действующего вулкана, но мы знаем, что некоторые потухшие вулканы, которым миллионы лет, имели этот загадочный тип извержения", — отметил ученый.
Исследование показало, что потухшие вулканы в сто раз эффективнее концентрируют редкоземельные металлы, чем действующие, и могут помочь миру перейти на экологически чистую энергетику. Так, Кируна в Швеции богата монацитом — третьим по важности источником редкоземельных элементов. Предполагается, что другие потухшие вулканы также содержат монацит.
В издании подчеркнули, что мир нуждается в большем количестве редкоземельных элементов, как многие страны инвестируют в технологии возобновляемой энергии. Ожидается, что к 2030 году спрос на эти элементы увеличится в пять раз.
Напомним, на территории США обнаружили сотни потенциальных геотермальных скважин, из которых американцы скоро смогут получать электроэнергию.
Также сообщалось, что в Европе планируют построить трубопровод HM2ed, который будет транспортировать зеленый водород из Испании и Португалии в Центральную Европу через Францию.