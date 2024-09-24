"Загадочная" магма ускорит переход на зеленую энергию: что открыли ученые

Исследователи нашли в древних вулканах монацит — третий по важности источник редкоземельных элементов, используемых в смартфонах, электромобилях и ветряных турбинах.

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Исследователи из Австралийского национального университета (ANU) и Университета Китайской академии наук выявили внутри потухшего вулкана редкоземельные элементы, необходимые для создания разной электроники и перехода на зеленую энергию. Об этом пишет Interesting Engineering.

Как отмечают в издании, в мире растет зависимость от редкоземельных элементов, в частности они используются в изготовлении смартфонов, телевизоров, магнитов, поездов, ракет, электромобилей и технологий возобновляемой энергии, таких как ветряные турбины. Открытие особой магмы в потухших вулканах может предложить новый способ получения этих востребованных металлов.

Исследователь Майкл Аненбург рассказал, что его команда исследовала этот подобную магму в Кируне, потухшем вулкане в Швеции. По его словам, не все потухшие вулканы одинаковы, что делает этот тип магмы "загадочным".

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"Мы никогда не видели, чтобы богатая металлами магма извергалась из действующего вулкана, но мы знаем, что некоторые потухшие вулканы, которым миллионы лет, имели этот загадочный тип извержения", — отметил ученый.

Исследование показало, что потухшие вулканы в сто раз эффективнее концентрируют редкоземельные металлы, чем действующие, и могут помочь миру перейти на экологически чистую энергетику. Так, Кируна в Швеции богата монацитом — третьим по важности источником редкоземельных элементов. Предполагается, что другие потухшие вулканы также содержат монацит.

В издании подчеркнули, что мир нуждается в большем количестве редкоземельных элементов, как многие страны инвестируют в технологии возобновляемой энергии. Ожидается, что к 2030 году спрос на эти элементы увеличится в пять раз.

Напомним, на территории США обнаружили сотни потенциальных геотермальных скважин, из которых американцы скоро смогут получать электроэнергию.

Также сообщалось, что в Европе планируют построить трубопровод HM2ed, который будет транспортировать зеленый водород из Испании и Португалии в Центральную Европу через Францию.