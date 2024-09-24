"Загадкова" магма прискорить перехід на зелену енергію: що відкрили вчені

Дослідники знайшли в стародавніх вулканах монацит — третє за важливістю джерело рідкісноземельних елементів, які використовують у смартфонах, електромобілях і вітряних турбінах.

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Дослідники з Австралійського національного університету (ANU) та Університету Китайської академії наук виявили всередині згаслого вулкана рідкоземельні елементи, необхідні для створення різної електроніки та переходу на зелену енергію. Про це пише Interesting Engineering.

Як зазначають у виданні, у світі зростає залежність від рідкісноземельних елементів, зокрема їх використовують у виготовленні смартфонів, телевізорів, магнітів, поїздів, ракет, електромобілів і технологіях відновлюваної енергії, таких як вітряні турбіни. Відкриття особливої магми в згаслих вулканах може запропонувати новий спосіб отримання цих запитуваних металів.

Дослідник Майкл Аненбург розповів, що його команда досліджувала цю магму в Кіруні, згаслому вулкані у Швеції. За його словами, не всі згаслі вулкани однакові, що робить цей тип магми "загадковим".

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"Ми ніколи не бачили, щоб багата на метали магма вивергалася з активного вулкана, але ми знаємо, що деякі згаслі вулкани, яким мільйони років, мали цей загадковий тип виверження", — зазначив учений.

Дослідження показало, що згаслі вулкани в сто разів ефективніше концентрують рідкісноземельні метали, ніж активні, і можуть допомогти світові перейти на екологічно чисту енергетику. Так, Кіруна у Швеції багата на монацит — третє за важливістю джерело рідкоземельних елементів. Передбачається, що інші згаслі вулкани також містять монацит.

У виданні наголосили, що світ потребує більшої кількості рідкоземельних елементів, оскільки багато країн інвестують у технології відновлюваної енергії. Очікується, що до 2030 року попит на ці елементи збільшиться в п'ять разів.

Нагадаємо, на території США виявили сотні потенційних геотермальних свердловин, з яких американці скоро зможуть отримувати електроенергію.

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