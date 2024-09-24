Топ-6 устройств, которые превратят обычный смартфон в профессиональную видеокамеру (видео)

Аксессуары от Ulanzi, Rode, Beastgrip смогут превратить смартфон в профессиональную аппаратуру. В этой подборке — шесть видов дополнительной аппаратуры для комфортной и качественной съемки.

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Смартфоны сегодня незаменимы в качестве видеокамер и фотоаппаратов. Чтобы снимки и видео получались лучше, издание The Gamer рекомендует шесть высококачественних аксессуаров для смартфона.

Beastgrip Pro

Вот та вспомогательная аппаратура для смартфона, которую The Gamer отнесли к актуальным аксессуарам (цены указаны с ресурса Amazon. — Ред.):

Комплект для видеосъемки со смартфона SmallRig — 209 долларов. Держатель Ulanzi U-Rig Pro — 22,99 доллара. Держатель для смартфона Beastgrip Pro — 253 доллара. Держатель для телефона Rode — 39,95 доллара. Держатель для смартфона Zeniko MR11 — 69,71 доллара. Универсальный держатель для телефона Neewer Video Rig — 79,99 доллара.

Держатель для телефона Rode

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