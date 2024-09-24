Топ 6 пристроїв, які перетворять звичайний смартфон на професійну відеокамеру (відео)
Аксесуари від Ulanzi, Rode, Beastgrip зможуть перетворити смартфон на професійну апаратуру. У цій добірці — шість видів додаткової апаратури для комфортної та якісної зйомки.
Смартфони сьогодні незамінні в якості відеокамер і фотоапаратів. Щоб знімки та відео виходили кращими, видання The Gamer рекомендує шість високоякісних аксесуарів для смартфона.
Ось та допоміжна апаратура для смартфона, яку The Gamer зарахували до актуальних аксесуарів (ціни наведені з ресурсу Amazon. — Ред.):
- Комплект для відеозйомки зі смартфона SmallRig — 209 доларів.
- Тримач Ulanzi U-Rig Pro — 22,99 долара.
- Тримач для смартфона Beastgrip Pro — 253 долари.
- Тримач для телефона Rode — 39,95 долара.
- Ріг для смартфона Zeniko MR11 — 69,71 долара.
- Універсальний тримач для телефона Neewer Video Rig — 79,99 долара.
Раніше ми писали про те, що стало відомо, які смартфони Xiaomi отримають нову операційну систему: що зміниться. Китайська компанія випустить оновлення HyperOS цієї осені. Повідомляється, що ОС може дозволити користувачам виявляти приховані камери.
Також ми писали, що скоро вийдуть смартфони Xiaomi 14T і 14T Pro: що відомо про характеристики, ціни. Модель Xiaomi 14T буде доступна в Європі за ціною від 699 євро. Стартова ціна Xiaomi 14T Pro становитиме 899 євро. Телефон Xiaomi 14T буде доступний в Європі за ціною від 699 євро. Стартова ціна — 899 євро.