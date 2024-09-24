Топ 6 пристроїв, які перетворять звичайний смартфон на професійну відеокамеру (відео)

Аксесуари від Ulanzi, Rode, Beastgrip зможуть перетворити смартфон на професійну апаратуру. У цій добірці — шість видів додаткової апаратури для комфортної та якісної зйомки.

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Смартфони сьогодні незамінні в якості відеокамер і фотоапаратів. Щоб знімки та відео виходили кращими, видання The Gamer рекомендує шість високоякісних аксесуарів для смартфона.

Beastgrip Pro

Ось та допоміжна апаратура для смартфона, яку The Gamer зарахували до актуальних аксесуарів (ціни наведені з ресурсу Amazon. — Ред.):

Комплект для відеозйомки зі смартфона SmallRig — 209 доларів. Тримач Ulanzi U-Rig Pro — 22,99 долара. Тримач для смартфона Beastgrip Pro — 253 долари. Тримач для телефона Rode — 39,95 долара. Ріг для смартфона Zeniko MR11 — 69,71 долара. Універсальний тримач для телефона Neewer Video Rig — 79,99 долара.

Тримач для телефону Rode

Раніше ми писали про те, що стало відомо, які смартфони Xiaomi отримають нову операційну систему: що зміниться. Китайська компанія випустить оновлення HyperOS цієї осені. Повідомляється, що ОС може дозволити користувачам виявляти приховані камери.

Також ми писали, що скоро вийдуть смартфони Xiaomi 14T і 14T Pro: що відомо про характеристики, ціни. Модель Xiaomi 14T буде доступна в Європі за ціною від 699 євро. Стартова ціна Xiaomi 14T Pro становитиме 899 євро. Телефон Xiaomi 14T буде доступний в Європі за ціною від 699 євро. Стартова ціна — 899 євро.