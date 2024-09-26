Новый подводный аппарат с ИИ "меняет правила игры" в сфере ветроэнергетики (видео)

Передовая система для подводных инспекций поможет лучше обслуживать морские ветряные турбины, увеличивая их долговечность.

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Компания Beam запустила в эксплуатацию первый в мире автономный подводный аппарат, управляемый искусственным интеллектом (ИИ), который стал прорывом в области инспекций морской ветроэнергетики. Об этом пишет портал Electrek.

В статье говорится, что новый аппарат "меняет правила игры", сокращая время подводных инспекций ветряных электростанций до 50%. Система полностью автономна, а значит может выполнять проверки без какого-либо участия человека и отправлять данные напрямую на берег.

Автономное транспортное средство Beam

Ожидается, что технология Beam позволит сократить количество людей, отправляемых в море, а также затраты компаний на инспекции. Кроме того, передовая система с ИИ может собирать более качественные данные, включая 3D-модели, поэтому команды могут принимать более обоснованные решения о техническом обслуживании активов.

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Новый аппарат Beam уже предоставил важные данные с самой глубокой в мире ветровой электростанции с фиксированным дном Seagreen, глубина которой составляет 58,6 метра. В частности, система собрала сведения о росте и эрозии морской среды, которые помогут обеспечить долгосрочную и надежную работу электростанции.

"Мы очень рады вывести на рынок первый в мире подводный аппарат с искусственным интеллектом. Эта технология изменит то, как мы обслуживаем и инспектируем морские ветровые электростанции, сократив как расходы, так и время", — заявил генеральный директор Beam Брайан Аллен.

Напомним, компания BMW Group объявила об установке первой в Великобритании "неподвижной" ветроэнергетической системы от стартапа Aeromine Technologies на своем заводе Mini в Оксфорде.

Также сообщалось, что итальянский стартап Saipem запустил первый модульный плавучий прототип солнечной электростанции XolarSurf, который может работать в экстремальных условиях.