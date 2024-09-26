Новий підводний апарат зі ШІ "змінює правила гри" у сфері вітроенергетики (відео)

Передова система для підводних інспекцій допоможе краще обслуговувати морські вітряні турбіни, збільшуючи їхню довговічність.

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Компанія Beam запустила в експлуатацію перший у світі автономний підводний апарат, керований штучним інтелектом (ШІ), який став проривом у сфері інспекцій морської вітроенергетики. Про це пише портал Electrek.

У статті йдеться, що новий апарат "змінює правила гри", скорочуючи час підводних інспекцій вітряних електростанцій до 50%. Система повністю автономна, а отже може виконувати перевірки без будь-якої участі людини та відправляти дані безпосередньо на берег.

Автономний транспортний засіб Beam

Очікується, що технологія Beam дасть змогу скоротити кількість людей, що відправляються в море, а також витрати компаній на інспекції. Крім того, передова система зі штучним інтелектом може збирати більш якісні дані, включно з 3D-моделями, тому команди можуть ухвалювати більш обґрунтовані рішення про технічне обслуговування активів.

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Новий апарат Beam уже надав важливі дані з найглибшої у світі вітрової електростанції з фіксованим дном Seagreen, глибина якої становить 58,6 метра. Зокрема, система зібрала відомості про ріст та ерозію морського середовища, які допоможуть забезпечити довгострокову та надійну роботу електростанції.

"Ми дуже раді вивести на ринок перший у світі підводний апарат зі штучним інтелектом. Ця технологія змінить те, як ми обслуговуємо та інспектуємо морські вітрові електростанції, скоротивши як витрати, так і час", — заявив генеральний директор Beam Брайан Аллен.

Нагадаємо, компанія BMW Group оголосила про встановлення першої у Великій Британії "нерухомої" вітроенергетичної системи від стартапу Aeromine Technologies на своєму заводі Mini в Оксфорді.

Також повідомлялося, що італійський стартап Saipem запустив перший модульний плавучий прототип сонячної електростанції XolarSurf, який може працювати в екстремальних умовах.