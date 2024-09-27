В Италии запустят революционную систему хранения энергии "в песке" на 100 МВт*ч (фото)

Технология MGTES может накапливать энергию из возобновляемых источников, а затем высвобождать ее в виде пара при температурах от 120 до 400°C.

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Итальянская компания Magaldi Green Energy разработала уникальную систему хранения тепловой энергии Green Thermal Energy Storage (MGTES), которая использует псевдоожиженный слой твердых частиц. Об этом пишет Renewable Energy Magazine.

Сообщается, что MGTES специально разработали для промышленных предприятий, чтобы сократить потребление ископаемого топлива отрасли. Технология не использует редкие материалы, а только кварцевый песок, сталь и другие распространенные компоненты.

MGTES хранит энергию из возобновляемых источников, которая затем высвобождается в виде пара при температурах от 120 до 400°C. Ее можно использовать в промышленных процессах или для питания паровой турбины для выработки электроэнергии.

Система хранения энергии MGTES Фото: Magaldi

Как отмечают в издании, MGTES можно подключить к любому источнику энергии для накопления излишков. Энергия хранится в виде явного тепла при высокой температуре и высокой плотности энергии в песчаном слое. При этом тепловые потери составляют менее 2% в день.

Систему планируют ввести в эксплуатацию в этом году. Ее развернут на итальянском заводе по поставке продуктов питания IGI. Предполагается, что тепловой аккумулятор будет предотвращать 600 тонн углеродного загрязнения, согревающего планету, в год во время работы, все согласно истории.

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По данным журнала PV, система MGTES состоит из воздуходувки, системы продувки флюидизационного воздуха, системы всасывания флюидизационного воздуха, воздушного фильтра и вентилятора, предварительного нагревателя воздуха и встроенного модуля хранения тепловой энергии. Ядром технологии является система псевдоожижения.

В компании утверждают, что рабочая температура системы может достигать 1000°C, а ее КПД составляет более 90% при производстве тепла и от 35 до 45% при производстве электроэнергии. Варьируя массу твердых частиц, содержащихся в каждом модуле, можно настроить емкость хранения от 5 до 100 МВт·ч. Заявленный срок работы системы — 30 лет.

"Наша технология хранения может использоваться в паровой секции существующих теплоэлектростанций на базе цикла Ренкина или установок с комбинированным циклом газовых турбин", — рассказала исполнительный вице-президент Magaldi Green Energy Летиция Магальди.

Напомним, полномасштабное вторжение РФ в Украину вызвало бум в разработке новых типов аккумуляторов, которые могут заменить литий-ионные, в том числе на основе песка.

Также сообщалось, что финский стартап Polar Night Energy получил начальное финансирование в размере 7,6 млн евро для масштабирования своей уникальной технологии песочных батарей.