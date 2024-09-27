В Італії запустять революційну систему зберігання енергії "в піску" на 100 МВт*год (фото)

Технологія MGTES може накопичувати енергію з поновлюваних джерел, а потім вивільняти її у вигляді пари за температур від 120 до 400°C.

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Італійська компанія Magaldi Green Energy розробила унікальну систему зберігання теплової енергії Green Thermal Energy Storage (MGTES), яка використовує псевдозріджений шар твердих частинок. Про це пише Renewable Energy Magazine.

Повідомляється, що MGTES спеціально розробили для промислових підприємств, щоб скоротити споживання викопного палива галузі. Технологія не використовує рідкісні матеріали, а тільки кварцовий пісок, сталь та інші поширені компоненти.

MGTES зберігає енергію з поновлюваних джерел, яка потім вивільняється у вигляді пари за температур від 120 до 400°C. Її можна використовувати в промислових процесах або для живлення парової турбіни задля вироблення електроенергії.

Система зберігання енергії MGTES Фото: Magaldi

Як зазначають у виданні, MGTES можна під'єднати до будь-якого джерела енергії для накопичення надлишків. Енергія зберігається у вигляді явного тепла за високої температури і високої щільності енергії в піщаному шарі. Водночас теплові втрати становлять менш як 2% на день.

Систему планують ввести в експлуатацію цього року. Її розгорнуть на італійському заводі з постачання продуктів харчування IGI. Передбачається, що тепловий акумулятор запобігатиме 600 тоннам вуглецевого забруднення, що зігріває планету, на рік під час роботи, все згідно з історією.

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За даними журналу PV, система MGTES складається з повітродувача, системи продування флюїдизаційного повітря, системи всмоктування флюїдизаційного повітря, повітряного фільтра і вентилятора, попереднього нагрівача повітря і вбудованого модуля зберігання теплової енергії. Ядром технології є система псевдозрідження.

У компанії стверджують, що робоча температура системи може досягати 1000 °C, а її ККД становить понад 90% під час виробництва тепла і від 35 до 45% під час виробництва електроенергії. Варіюючи масу твердих частинок, що містяться в кожному модулі, можна налаштувати місткість зберігання від 5 до 100 МВт-год. Заявлений термін роботи системи — 30 років.

"Нашу технологію зберігання можна використовувати в паровій секції наявних теплоелектростанцій на базі циклу Ренкіна або установок із комбінованим циклом газових турбін", — розповіла виконавча віцепрезидентка Magaldi Green Energy Летиція Магальді.

Нагадаємо, повномасштабне вторгнення РФ в Україну спричинило бум у розробці нових типів акумуляторів, які можуть замінити літій-іонні, зокрема на основі піску.

Також повідомлялося, що фінський стартап Polar Night Energy отримав початкове фінансування в розмірі 7,6 млн євро для масштабування своєї унікальної технології пісочних батарей.