Война в "прямом эфире": как спутниковые снимки помогают фиксировать преступления РФ в Украине

Благодаря кадрам компании Planet Labs практически 3 года назад стало известно о том, что Россия накапливает войска и технику у границы с Украиной, осуществляя подготовку к полномасштабному вторжению. Благодаря современным возможностям можно отследить агрессивные планы других стран еще на начальном этапе.

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Спутниковые снимки в противостоянии России против Украины стали еще одним важным фактором, ведь позволяют отслеживать военные преступления страны-агрессора фактически в "прямом эфире". Об этом говорится в материале Forbes.

Речь идет про компанию Planet Labs, которая в свое время заключила соглашение с НАТО на поставку кадров, позволяющих отслеживать ракеты, космодромы, лодки и так далее по всему миру. Это помогает укреплению Альянса, а также противодействует угрозам войны.

Соучредитель компании Уилл Маршалл в интервью рассказал, что угроза войны побудила НАТО начать получать дополнительные разведывательные данные о подготовке разных стран к агрессии. В частности речь идет про Украину и благодаря спутниковым снимкам 2 с половиной года назад стало известно, что Россия начала скапливать войска и техники у границу, чтобы вторгнуться в чужое государство.

В Planet Labs рассказали, как спутниковые снимки повлияли на войну в Украине Фото: Planet Labs Inc.

Всю мировую "арену" можно теперь сфотографировать в высоком качестве благодаря сотням спутников Planet Labs, поэтому внезапное вторжение больше не может произойти.

"Ежедневно получая снимки Украины и России, вы не сможете скрыть наращивание военной мощи. Поддержка Украины со стороны Европы и США продолжается отчасти потому, что все могут видеть происходящее по этим спутниковым снимкам", — заявил Уилл Маршалл.

У компании также есть партнерские отношения с организацией Human Rights Watch, которая проводит расследования в области прав человека и фиксирует преступления со стороны агрессоров в самых опасных точках мира.

В Украине HRW также ведет хронику нарушения различных прав людей и военных преступлений России. Фотоархивы Planet Labs могут стать доказательствами во время будущего суда над российским президентом Владимиром Путиным.

"Российские войска совершили целый ряд нарушений международного гуманитарного права, включая неизбирательные и непропорциональные бомбардировки и обстрелы гражданских районов, в результате которых пострадали жилые дома, медицинские и образовательные учреждения", — сообщали накануне представители организации.

Россия подорвала Каховскую ГЭС в июне 2023 года Фото: Planet Labs Inc.

Напомним, 25 августа сообщалось, что США и Британия передавали ВСУ спутниковые снимки с Курской области, писали в NYT. Анонимные американские чиновники делились, что в руках Сил обороны также оказывались различные разведывательные данные. Украинские командиры должны были их использовать для того, чтобы следить за вражескими подкреплениями, а не для наступления.

27 сентября сообщалось, что Google Earth показал, как за 80 лет изменились города во всем мире. Теперь люди могут исследовать Сан-Франциско 1930-х годов или Париж 1980-х годов благодаря новому огромному обновлению сервиса.