ВС РФ вывезли 40% техники с самой удаленной базы от Украины: СМИ показали спутниковые снимки (фото)

По словам российских журналистов, с начала полномасштабной войны с базы в общей сложности вывезли более 250 единиц бронетехники. Самая удаленная от фронта находится в 6 тыс. км от Украины.

Related video

С самой восточной базы хранения "Дачное" под Южно-Сахалинском (о. Сахалин) перевезли более 40% бронетехники. Об этом пишет The Moscow Times.

База возле Южно-Сахалинска База возле Южно-Сахалинска База возле Южно-Сахалинска База возле Южно-Сахалинска Фото: Google Maps База возле Южно-Сахалинска База возле Южно-Сахалинска База возле Южно-Сахалинска База возле Южно-Сахалинска

Авторы публикации в подтверждение своих наблюдений приводят спутниковые снимки.

Важно

Удар по арсеналу в Торопце: какие еще похожие цели могут поразить ВСУ, — Defense Express

С начала полномасштабного вторжения с базы в общей сложности вывезли больше 250 единиц бронетехники. База в Южно-Сахалинском считается самой удаленной от фронта и находится в 6 тыс. км от Украины, отмечают авторы публикации. Для перевозки с острова использовали авиацию или флот.

Предположительно, военная база на Сахалине, на которую указало российское издание

Предположительно, военная база на Сахалине, на которую указало российское издание

Предположительно, военная база на Сахалине, на которую указало российское издание

Предположительно, военная база на Сахалине, на которую указало российское издание

Предположительно, военная база на Сахалине, на которую указало российское издание

По состоянию на 2020 год на открытом хранении на базе "Дачное" было 593 единиц бронетехники. В мае 2024 года их осталось 342. Иначе говоря, количество техники сократилось на 43%. До начала войны с Украиной здесь находилось девять ангаров, к 2024-му — уже пять, а остальные разрушены. Высказывается допущение, что там тоже была техника, однако оценить количество невозможно.

По словам журналистов, на базе могли находиться:

танки Т-72б;

БМП-2б;

САУ 2С3 "Акация";

минометы 2С12;

РСЗО БМ-21;

самоходные ПТРК "Конкурс";

ЗРК "Стрела-10";

ЗСУ "Шилка";

зенитные орудия С-60.

Напомним, что опубликованы новые спутниковые снимки последствий ударов по складу боеприпасов в Торопце.

Также сообщалось, что ВСУ вернули некоторые территории возле Покровска, ДРГ пытаются зайти в тыл.