ВС РФ вывезли 40% техники с самой удаленной базы от Украины: СМИ показали спутниковые снимки (фото)
По словам российских журналистов, с начала полномасштабной войны с базы в общей сложности вывезли более 250 единиц бронетехники. Самая удаленная от фронта находится в 6 тыс. км от Украины.
С самой восточной базы хранения "Дачное" под Южно-Сахалинском (о. Сахалин) перевезли более 40% бронетехники. Об этом пишет The Moscow Times.
Авторы публикации в подтверждение своих наблюдений приводят спутниковые снимки.Важно
С начала полномасштабного вторжения с базы в общей сложности вывезли больше 250 единиц бронетехники. База в Южно-Сахалинском считается самой удаленной от фронта и находится в 6 тыс. км от Украины, отмечают авторы публикации. Для перевозки с острова использовали авиацию или флот.
По состоянию на 2020 год на открытом хранении на базе "Дачное" было 593 единиц бронетехники. В мае 2024 года их осталось 342. Иначе говоря, количество техники сократилось на 43%. До начала войны с Украиной здесь находилось девять ангаров, к 2024-му — уже пять, а остальные разрушены. Высказывается допущение, что там тоже была техника, однако оценить количество невозможно.
По словам журналистов, на базе могли находиться:
- танки Т-72б;
- БМП-2б;
- САУ 2С3 "Акация";
- минометы 2С12;
- РСЗО БМ-21;
- самоходные ПТРК "Конкурс";
- ЗРК "Стрела-10";
- ЗСУ "Шилка";
- зенитные орудия С-60.
Напомним, что опубликованы новые спутниковые снимки последствий ударов по складу боеприпасов в Торопце.
Также сообщалось, что ВСУ вернули некоторые территории возле Покровска, ДРГ пытаются зайти в тыл.