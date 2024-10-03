Скоро появится складной iPhone: возможно, он будет похож на китайский Huawei Mate XT

Раскладушка "iPhone Flip" может появиться в 2026 или 2027 годах, уверены некоторые аналитики.

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Недавно обновленный патент Apple показывает, что компания хочет сделать что-то похожее на современные складные телефоны. Новинка будет иметь два дисплея. Об этом пишет Tom's Guide.

В новом патенте Apple описывается телефон с большим внутренним экраном, который складывается, и еще одним экраном — снаружи. Это также может быть дисплей, складывающийся трижды, как у телефона Huawei Mate XT.

В патенте говорится не только об iPhone, но и о других устройствах. В то же время телефоны-раскладушки становятся все популярнее, поэтому Apple не хочет отставать от Samsung, Google и других компаний, производящих устройства в таком форм-факторе.

Но Apple, похоже, уже работает над складным iPhone в "фоновом" режиме, чтобы наладить все как следует, а не спешить сразу присоединиться к конкурентам. Хотя нет полной уверенности, что Apple выпустит складное устройство в ближайшем будущем.

В Samsung Display считают, что первый складной смартфон Apple может появиться к 2027 году, и это устройство может оказаться не телефоном, а другим гаджетом. Аналитик из Haitong International Securities Джефф Пу ожидает, что Apple выпустит 20,3-дюймовый гаджет-раскладушку в конце 2025 года — это будет планшет или компьютер, а телефон появится еще годом позже — в 2026-ом. Однако недавний отчет TrendForce предполагает, что выпуск в 2026 году маловероятен, пишет издание и отмечает, что запуск может состояться в 2027 году.

Вся эта путаница относительно формы и даты выпуска "iPhone Flip" расстроила некоторых аналитиков, заставив их сделать вывод, что складной iPhone может никогда не появиться. Тем не менее, статья Digitimes также намекает на то, что Apple перераспределяет некоторые ресурсы из своей гарнитуры Vision Pro, чтобы перенаправить их на разработку складного девайса. Марк Гурман, эксперт по Apple, утверждает, что корпорация разрабатывает прототипы, даже если она ими еще не довольна.

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