Скоро з'явиться складаний iPhone: можливо, він буде схожий на китайський Huawei Mate XT

Розкладачка "iPhone Flip" може з'явитися у 2026 або 2027 роках, впевнені деякі аналітики.

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Нещодавно оновлений патент Apple показує, що компанія хоче зробити щось схоже на сучасні складні телефони. Новинка матиме два дисплеї. Про це пише Tom's Guide.

У новому патенті Apple описується телефон з великим внутрішнім екраном, який складається, і ще одним екраном — зовні. Це також може бути дисплей, що складається тричі, як у телефона Huawei Mate XT.

У патенті йдеться не лише про iPhone, а й про інші пристрої. Водночас телефони-розкладачки стають дедалі популярнішими, тож Apple не хоче відставати від Samsung, Google та інших компаній, що виробляють пристрої в такому форм-факторі.

Але Apple, схоже, вже працює над складним iPhone у "фоновому" режимі, щоб налагодити все як слід, а не поспішати одразу приєднатися до конкурентів. Хоча немає повної впевненості, що Apple випустить складаний пристрій у найближчому майбутньому.

У Samsung Display вважають, що перший складаний смартфон Apple може з'явитися до 2027 року, і цей пристрій може виявитися не телефоном, а іншим гаджетом. Аналітик з Haitong International Securities Джефф Пу очікує, що Apple випустить 20,3-дюймовий гаджет-розкладачку наприкінці 2025 року — це буде планшет або комп'ютер, а телефон з'явиться ще роком пізніше — у 2026-му. Однак нещодавній звіт TrendForce припускає, що випуск у 2026 році малоймовірний, пише видання і зазначає, що запуск може відбутися у 2027 році.

Вся ця плутанина щодо форми і дати випуску "iPhone Flip" засмутила деяких аналітиків, змусивши їх зробити висновок, що складаний iPhone може ніколи не з'явитися. Проте, стаття Digitimes також натякає на те, що Apple перерозподіляє деякі ресурси зі своєї гарнітури Vision Pro, щоб переспрямувати їх на розробку складного девайса. Марк Гурман, експерт з Apple, стверджує, що корпорація розробляє прототипи, навіть якщо вона ними ще не задоволена.

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Також ми писали про те, що Huawei випустила смартфон за 2800 доларів: чому новинка коштує так дорого. Новий телефон Mate XT від Huawei зібрав понад 4 млн попередніх замовлень у Китаї. Він має інноваційний дизайн і складається втричі.