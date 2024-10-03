Мини-версия иранского "Шахеда": в Южной Корее представили ударный дрон KUS-LM (фото)

По словам разработчиков, новый беспилотник KUS-LM длинной 1,5 метра может разгоняться до 150 км/ч.

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Южнокорейская компания Korean Air Aerospace представила на выставке KADEX 2024 в городе Теджон дрон-камикадзе KUS-LM. Об этом пишет Defence Express.

Как отмечают эксперты портала, KUS-LM внешне напоминает иранский беспилотник "Шахед", точнее его "мини-версию". Размах крыла KUS-LM составляет всего 1,2 метра, а длина — 1,5 метра. Для сравнения размах крыла иранского дрона Shahed-136 составляет 2,5 метра, а длина — 3,5 метра.

Дрон KUS-LM на выставке KADEX 2024 Фото: Defense Express

Из технических характеристик KUS-LM упоминается только скорость — 150 км/ч. Дальность полета и вес боевой части не раскрываются. Разработчики также добавили небольшое переднегоризонтальное оперение, которого нет на "Шахедах".

В издании подчеркнули, что дизайн "Шахеда" не является оригинальным решением Ирана. В свое время иранские разработчики "вдохновились" израильской Harpy, которая в свою очередь является вариацией немецкого DAR от Dornier. К слову, параметры беспилотника DAR составляют 2 на 2,25 метра.

Дрон DAR от Dornier Фото: Defense Express

Напомним, на выставке KADEX 2024 Южной Корее также были представлены картонные дроны-камикадзе Papidrone-800, которые значительно проще и дешевле обычных FPV-дронов.

Ранее южнокорейская компания Hogreen Air представила на конференции H2 Mobility Energy Environment Technology в Сеуле высокоскоростной беспилотный летательный аппарат на водородных топливных элементах с большой дальностью полета.