Мініверсія іранського "Шахеда": у Південній Кореї представили ударний дрон KUS-LM (фото)

За словами розробників, новий безпілотник KUS-LM довжиною 1,5 метра може розганятися до 150 км/год.

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Південнокорейська компанія Korean Air Aerospace представила на виставці KADEX 2024 у місті Теджон дрон-камікадзе KUS-LM. Про це пише Defence Express.

Як зазначають експерти порталу, KUS-LM зовні нагадує іранський безпілотник "Шахед", точніше його "мініверсію". Розмах крила KUS-LM становить лише 1,2 метра, а довжина — 1,5 метра. Для порівняння розмах крила іранського дрона Shahed-136 становить 2,5 метра, а довжина — 3,5 метра.

Дрон KUS-LM на виставці KADEX 2024 Фото: Defense Express

З технічних характеристик KUS-LM згадується тільки швидкість — 150 км/год. Дальність польоту і вага бойової частини не розкриваються. Розробники також додали невелике передньогоризонтальне оперення, якого немає на "Шахедах".

У виданні підкреслили, що дизайн "Шахеда" не є оригінальним рішенням Ірану. Свого часу іранські розробники "надихнулися" ізраїльською Harpy, яка своєю чергою є варіацією німецького DAR від Dornier. До слова, параметри безпілотника DAR становлять 2 на 2,25 метра.

Дрон DAR від Dornier Фото: Defense Express

Нагадаємо, на виставці KADEX 2024 у Південній Кореї також було представлено картонні дрони-камікадзе Papidrone-800, які значно простіші та дешевші за звичайні FPV-дрони.

Раніше південнокорейська компанія Hogreen Air презентувала на конференції H2 Mobility Energy Environment Technology у Сеулі високошвидкісний безпілотний літальний апарат на водневих паливних елементах з великою дальністю польоту.