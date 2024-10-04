Неточное вооружение: Forbes оценил успехи дронов-драконов на фронте (видео)

Украинские защитники начали использовать новый вид беспилотников на поле боя и уже сожгли первый танк. Зажигательное вещество нагревается до 5 тысяч градусов, но такие дроны пока не могут похвастаться точностью.

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Украинские защитники не прекращают давать отпор российским оккупантам на поле боя и для этого используется вооружение отечественного производства, способное сжигать вражеские танки. Об этом говорится в материале Forbes.

В начале прошлого месяца Силы обороны развернули на фронте беспилотники, которые оснащены баками с зажигательным веществом и распыляется в качестве жидкости, которое при горении нагревается до 5 тысяч градусов по Фаренгейту (2 760 по Цельсию, — ред.). Уже спустя несколько недель войска противника создали собственную версию "Дракона".

"Дроны-драконы в основном атаковали бункеры, траншеи и их обитателей — операторы, очевидно, рассчитывали, что строения и войска наиболее уязвимы для липких зажигательных веществ, которые могут убить человека за несколько секунд. Но зажигательные вещества действуют и на бронетехнику, как выяснила одна украинская бригада", — говорится в сообщении.

В материале речь идет о 30-й механизированной бригаде ВСУ, которая удерживает оборону возле Миньковки в Донецкой области. Силы обороны заметили один танк, принадлежащий ВС РФ, который двигался посреди белого дня по дороге, покрытой лесом. За этим действием внимательно наблюдали украинские беспилотники, после чего был нанесен удар противотанковой ракетой. Это помогло обездвижить танк и сделать его легкой целью. Для последующей атаки 30-я механизированная бригада использовала беспилотник-дракон. Он завис над танком и распылил зажигательное вещество, что превратило российскую бронетехнику в костер.

"Вероятно, это первый задокументированный случай поражения российской бронетехники беспилотником "Дракон", — комментирует эстонский аналитик WarTranslated.

В то же время, авторы материала пишут, что не стоит ожидать увеличения количества атак БПЛА на танки, ведь этот вид вооружения достаточно неточен и бойцам ВСУ сначала пришлось обезвредить технику ракетой, прежде чем атаковать ее "драконом".

С другой стороны украинские операторы дронов быстро учатся и некоторые из них уже настолько опытные, что могут поражать вражеские беспилотники прямо в воздухе.

"Со временем операторы беспилотников-драконов тоже станут более опытными. Возможно, пройдет немного времени, и они смогут поджигать вражеские танки, пока те еще находятся в движении", — подытожили авторы материала.

Напомним, 3 октября также сообщалось, что украинские военные впервые уничтожили российский танк при помощи дрона-дракона. По словам военных, машину ликвидировали во время штурма бойцы батальона "Злые Сапсаны".