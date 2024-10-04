Неточне озброєння: Forbes оцінив успіхи дронів-драконів на фронті (відео)

Українські захисники почали використовувати новий вид безпілотників на полі бою і вже спалили перший танк. Запальна речовина нагрівається до 5 тисяч градусів, але такі дрони поки що не можуть похвалитися точністю.

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Українські захисники не припиняють давати відсіч російським окупантам на полі бою і для цього використовується озброєння вітчизняного виробництва, здатне спалювати ворожі танки. Про це йдеться в матеріалі Forbes.

На початку минулого місяця Сили оборони розгорнули на фронті безпілотники, які оснащені баками із запальною речовиною, що розпилюється як рідина, яка під час горіння нагрівається до 5 тисяч градусів за Фаренгейтом (2 760 за Цельсієм, — ред.). Уже через кілька тижнів війська противника створили власну версію "Дракона".

"Дрони-дракони здебільшого атакували бункери, траншеї та їхніх мешканців — оператори, вочевидь, розраховували, що будови і війська найуразливіші для липких запалювальних речовин, які можуть убити людину за кілька секунд. Але запальні речовини діють і на бронетехніку, як з'ясувала одна українська бригада", — йдеться в повідомленні.

У матеріалі йдеться про 30-ту механізовану бригаду ЗСУ, яка утримує оборону біля Мiньківки на Донеччині. Сили оборони помітили один танк, що належить ЗС РФ, який рухався посеред білого дня дорогою, вкритою лісом. За цією дією уважно спостерігали українські безпілотники, після чого було завдано удару протитанковою ракетою. Це допомогло знерухомити танк і зробити його легкою ціллю. Для подальшої атаки 30-та механізована бригада використовувала безпілотник-дракон. Він завис над танком і розпорошив запальну речовину, що перетворило російську бронетехніку на багаття.

"Ймовірно, це перший задокументований випадок ураження російської бронетехніки безпілотником "Дракон", — коментує естонський аналітик WarTranslated.

Водночас автори матеріалу пишуть, що не варто очікувати збільшення кількості атак БПЛА на танки, адже цей вид озброєння доволі неточний і бійцям ЗСУ спочатку довелося знешкодити техніку ракетою, перш ніж атакувати її "драконом".

З іншого боку, українські оператори дронів швидко вчаться і деякі з них уже настільки досвідчені, що можуть уражати ворожі безпілотники просто в повітрі.

"З часом оператори безпілотників-драконів теж стануть більш досвідченими. Можливо, мине небагато часу, і вони зможуть підпалювати ворожі танки, поки ті ще перебувають у русі", — підсумували автори матеріалу.

Нагадаємо, 3 жовтня також повідомлялося, що українські військові вперше знищили російський танк за допомогою дрона-дракона. За словами військових, машину ліквідували під час штурму бійці батальйону "Злі Сапсани".