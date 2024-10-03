Українські військові вперше знищили російський танк за допомогою дрона-дракона (відео)

За словами військових, машину ліквідували під час штурму бійці батальйону "Злі Сапсани".

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Українські військові знищили російський танк за допомогою дрона "Божа роса". Про це повідомили у пресслужбі 30 окремої механізованої бригади.

У повідомленні йдеться, що танк знищили під час штурму бійці батальйону "Злі Сапсани".

"Нещодавній традиційно невдалий штурм здичавілих на відтінку оборони нашої бригади відзначився першим у цій війні спаленим за допомогою дрона "божа роса" ворожим танком у виконанні нашого батальйону безпілотників "Злі Сапсани"!" — сказано в повідомленні.

Раніше аналітики Defense Express заявили, що РФ потрібні носії під ФАБ-9000, які хотіли з'єднати з ракетами "Союз". За словами українських аналітиків, в історії із застосуванням ОДАБ-9000 передбачалося, що у росіян можуть бути важкі бомбардувальники Ту-16.

Також Фокус писав, що дрони СБУ вразили склад з КАБами і стоянки Су-34 під Воронежем. Інформатори зазначили, що росіяни атакують мирні міста України, зокрема, завдяки можливостям цього військового об'єкта, тому й було проведено операцію. Ворог більше не почувається в безпеці навіть на своїй території.