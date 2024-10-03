Украинские военные впервые уничтожили российский танк при помощи дрона-дракона (видео)

По словам военных, машину ликвидировали во время штурма бойцы батальона "Злые Сапсаны".

Related video

Украинские военные уничтожили российский танк при помощи дрона "Божья роса". Об этом сообщили в пресс-службе 30 отдельной механизированной бригады.

В сообщении говорится, что танк уничтожили во время штурма бойцы батальона "Злые Сапсаны".

"Недавний традиционно неудачный штурм одичавших на оттенке обороны нашей бригады отличился первым в этой войне сожженным с помощью дрона "божья роса" вражеским танком в исполнении нашего батальона беспилотников "Злые Сапсаны"!" — сказано в сообщении.

Ранее аналитики Defense Express заявили, что РФ нужны носители под ФАБ-9000, которые хотели соединить с ракетами "Союз". По словам украинских аналитиков, в истории с применением ОДАБ-9000 предполагалось, что у россиян могут быть тяжелые бомбардировщики Ту-16.

Также Фокус писал, что дроны СБУ поразили склад с КАБами и стоянки Су-34 под Воронежем. Информаторы отметили, что россияне атакуют мирные города Украины в том числе благодаря возможностям этого военного объекта, поэтому и была проведена операции. Враг больше не чувствует себя в безопасности даже на своей территории.