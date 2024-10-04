Motorola показала Moto G75 5G с чипом Snapdragon 6 Gen 3 и ценой €369

Новый Moto G75 5G от Motorola — это смартфон, который оснащен 8 ГБ оперативной памяти и стеклом Gorilla Glass 5.

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Motorola анонсировала новый мощный смартфон Moto G75 5G с Android 14 и 6,78-дюймовым IPS LCD-экраном. Это первый смартфон на рынке, работающий на Snapdragon 6 Gen 3. Об этом пишет GSMArena.

Moto G75 5G имеет 6,78-дюймовый IPS LCD-экран, который защищенный Gorilla Glass 5. Разрешение экрана — FHD+, частота обновления — 120 Гц, а пиковая яркость — 1000 нит. Что касается защиты, смартфон имеет уровень IP68 и MIL-STD-810H.

Телефон Moto G75 5G

Motorola обещает пять обновлений ОС и шесть лет обновлений безопасности. В плане конструкции смартфон имеет боковой сканер отпечатков пальцев.

У Moto G75 5G три камеры: фронтальная на 16 МП, а также двойная основная с датчиками 50 МП + 8 МП. Также смартфон имеет два динамика с Dolby Atmos, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.4, NFC и порт USB-C.

Кроме того, это первый смартфон на рынке, работающий на чипе Snapdragon 6 Gen 3. Этот чип выполнен по 4-нм техпроцессу и имеет 4 ядра Cortex-A78 с тактовой частотой 2,4 ГГц и 4 ядра Cortex-A55 с тактовой частотой 1,8 ГГц. Ожидается, что Motorola Moto G75 5G поступит в продажу в ноябре 2024 года. Его стоимость на европейском рынке составит 369 евро.

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