Крупные аккумуляторы будут хранить на 500% больше энергии: что с ними сделали

Ожидается, что инициатива позволит использовать ранее сгенерированную дешевую солнечную энергию в периоды высокого спроса.

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Согласно данным Ассоциации солнечной промышленности Германии (BSW-Solar), в течение двух лет крупномасштабное хранение энергии в аккумуляторных батареях может увеличиться на 500%. Об этом пишет Interesting Engineering со ссылкой на результаты нового исследования.

По данным BSW-Solar более 80% небольших фотоэлектрических крышных систем уже оснащены аккумуляторными батареями. Так, к концу первой половины 2024 года было установлено 1,51 миллиона домашних систем хранения емкостью 13 ГВт-ч, 1,1 ГВт-ч коммерческих аккумуляторных систем хранения и 1,8 ГВт-ч крупномасштабных систем хранения. В общей сложности к концу первой половины 2024 года было установлено почти 16 ГВт-ч накопителей.

Анализ рынка показал, что к 2026 году к 1,8 гигаватт-часам (ГВт-ч), установленным на данный момент в крупных хранилищах (более 1 мегаватта подключенной мощности), добавится около 7 ГВт-ч новых мощностей. Новые аккумуляторы станут дополнением к существующим 1,5 миллионам систем хранения. Таким образом крупномасштабное хранение энергии в Германии может вырасти на 500%.

В BSW-Solar подчеркнули, что расширение крупных систем хранения в первую очередь обусловлено растущей динамикой рынка электроэнергии и разницей в ценах между низкими и высокими ценами на электроэнергию на фондовой бирже. Это позволит в периоды высокого спроса использовать дешевую солнечную энергию, сгенерированную в периоды высокого производства, без дополнительных субсидий.

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"Снижение цен на солнечную энергию, получаемую в виде субсидий, делает все более дешевое хранение электроэнергии интересной бизнес-моделью", — заявил генеральный директор Немецкой ассоциации солнечной промышленности Карстен Керниг.

По словам Карстена Кернига, в крупномасштабном хранении есть значительный потенциал, который необходимо использовать. Он подчеркнул, что цель состоит не просто в регулировании систем, а в разумном использовании пиков производства от солнечных и ветряных электростанций.

Напомним, группа инженеров Нанкинского университета совместно с коллегами из Калифорнийского университета в Беркли разработала новый способ извлечения из соленой воды лития, который пользуется большим спросом из-за его использования в батареях.

Также сообщалось, что исследователи из Университета Макгилла добились нового рывка в разработке полностью твердотельных литиевых батарей, которые рассматриваются как следующий шаг в технологии аккумуляторов для электромобилей.