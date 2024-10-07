Великі акумулятори зберігатимуть на 500% більше енергії: що з ними зробили

Очікується, що ініціатива дасть змогу використовувати раніше згенеровану дешеву сонячну енергію в періоди високого попиту.

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Згідно з даними Асоціації сонячної промисловості Німеччини (BSW-Solar), протягом двох років великомасштабне зберігання енергії в акумуляторних батареях може збільшитися на 500%. Про це пише Interesting Engineering з посиланням на результати нового дослідження.

За даними BSW-Solar понад 80% невеликих фотоелектричних дахових систем вже оснащені акумуляторними батареями. Так, до кінця першої половини 2024 року було встановлено 1,51 мільйона домашніх систем зберігання ємністю 13 ГВт-год, 1,1 ГВт-год комерційних акумуляторних систем зберігання і 1,8 ГВт-год великомасштабних систем зберігання. Загалом до кінця першої половини 2024 року було встановлено майже 16 ГВт-год накопичувачів.

Аналіз ринку показав, що до 2026 року до 1,8 гігават-годин (ГВт-год), встановлених наразі у великих сховищах (більше 1 мегавата підключеної потужності), додасться близько 7 ГВт-год нових потужностей. Нові акумулятори стануть доповненням до наявних 1,5 мільйона систем зберігання. Таким чином великомасштабне зберігання енергії в Німеччині може зрости на 500%.

У BSW-Solar наголосили, що розширення великих систем зберігання насамперед зумовлено всебільшою динамікою ринку електроенергії та різницею в цінах між низькими і високими цінами на електроенергію на фондовій біржі. Це дасть змогу в періоди високого попиту використовувати дешеву сонячну енергію, згенеровану в періоди високого виробництва, без додаткових субсидій.

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"Зниження цін на сонячну енергію, одержувану у вигляді субсидій, робить дедалі дешевше зберігання електроенергії цікавою бізнес-моделлю", — заявив генеральний директор Німецької асоціації сонячної промисловості Карстен Керніг.

За словами Карстена Керніга, у великомасштабному зберіганні є значний потенціал, який необхідно використовувати. Він наголосив, що мета полягає не просто в регулюванні систем, а в розумному використанні піків виробництва від сонячних і вітряних електростанцій.

Нагадаємо, група інженерів Нанкінського університету спільно з колегами з Каліфорнійського університету в Берклі розробила новий спосіб вилучення з солоної води літію, який користується великим попитом через його використання в батареях.

Також повідомлялося, що дослідники з Університету Макгілла домоглися нового ривка в розробці повністю твердотільних літієвих батарей, які розглядаються як наступний крок у технології акумуляторів для електромобілів.