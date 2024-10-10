"Обрубить одним махом": РФ нарушила связь своим войскам, заблокировав Discord, — WP

По словам журналистов, запрет возобновил более широкую дискуссию о том, как российская бюрократическая машина продолжает срывать военные усилия своей армии в Украине.

Related video

Российские власти, заблокировав Discord, нарушили связь своим военным в Украине. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на российских военкоров.

Сообщается, что это решение, объявленное интернет-регулятором "Роскомнадзором", подчеркивает вопиющий технологический пробел в армии РФ. Более чем за 2,5 года войны она не смогла внедрить безопасную, надежную российскую систему связи, полагаясь вместо этого на частные платформы, такие как Discord и Telegram.

Важно

Блокировка Discord в России: оккупанты пользуются мессенджером благодаря Starlink, — бойцы

В материале говорится, что запрет также возобновил более широкую дискуссию о том, как российская бюрократическая машина продолжает срывать военные усилия своей армии в Украине.

Российские военкоры, многие из которых имеют прямую связь с подразделениями, воюющими в Украине, высмеяли этот шаг. Они заявили, что бюрократическое решение заблокировать Discord застало ВС РФ врасплох и оставило их без надлежащей связи.

Реакция военкоров РФ

"Нужно было создать замену и предупредить командиров о планах, чтобы работа на фронте просто не была прервана в одночасье", — цитируют журналисты одного из военкоров.

Журналисты отметили, Discord был создан, чтобы предоставить геймерам и любителям киберспорта надежную платформу голосового и текстового общения для игровых сессий. Его ключевые функции, такие как стабильная потоковая передача звука между большими группами людей и возможность совместного использования экранов, оказались полезными для людей, играющих в командные шутеры от первого лица и другие динамичные игры.

"С военной точки зрения главная проблема запрета Discord даже не в том, что некоторые командные пункты могут остаться без трансляции с беспилотников", — заявил российский пропагандист Михаил Звинчук у себя на канале в Telegram "Рыбарь".

По его словам, минобороны РФ не стремится предоставить войскам никакой альтернативы. При этом аналогичные системы, которые могли бы использовать военные, разрабатывались в России, однако Министерство обороны не включило их в повседневную эксплуатацию.

Пропагандист заявил, что командование войск РФ будет использовать имеющиеся западные коммерческие сервисы, ведь "воевать как-то надо".

"А дальше все развивается по знакомому сценарию: бюрократы вдруг понимают, что сервера этих программ — какое совпадение — находятся в странах НАТО, и данные утекают в сеть туда, куда им не следует попадать. И тут уполномоченному органу дается приказ резко все обрубить одним махом", — написал военкор.

Борьба "Роскомнадзора" с западной IT-индустрией

Журналисты отметили, что "Роскомнадзор", который уже много лет ведет "крестовый поход" за запрет западных онлайн-платформ и создание "суверенного интернета" сообщил, что доступ к Discord был ограничен якобы в целях предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением там некой "противоправной информации".

В газете пишут, что Google, Apple и другие крупные компании уже много лет ведут судебные разбирательства с российскими властями, даже после того, как многие из них свернули свою деятельность в РФ после полномасштабного вторжения в Украину.

Реакция политиков РФ

Некоторые российские чиновники поддержали это решение, похвалив "Роскомнадзор" за его непримиримую позицию в отношении западной ИТ-продукции.

"Это сигнал всем зарубежным ИТ-компаниям о том, что рано или поздно у наших регуляторов закончится терпение и желание договариваться", — считает член комитета по информационной политике Госдумы РФ Антон Немкин.

Немкин заявил, что Discord опасен для России, поскольку преступники регистрируются там анонимно и "активно вербуют молодежь для противоправных целей".

Многие законодатели в РФ выступили с заявлениями, в которых попросили регулирующий орган пересмотреть решение об ограничении доступа к Discord.

"Действительно, иностранные компании, предоставляющие телекоммуникационные услуги, зачастую придерживаются весьма необязательного подхода к российским законам. Однако запретительные меры, похоже, не являются оптимальной политикой", — заявил член КПРФ Денис Парфенов.

Напомним, что соучредитель ОО "Аэроразведка" Ярослав Гончар считает, что запрет Discord в РФ играет на руку Украине на фронте. Несмотря на блокировку Discord в РФ, оккупанты будут пытаться найти альтернативу. Однако, по словам эксперта, другие компании-поставщики цифровых услуг будут пытаться остановить попытки россиян использовать их продукты "в террористических целях".