"Обрубати одним махом": РФ порушила зв'язок своїм військам, заблокувавши Discord, — WP

За словами журналістів, заборона відновила ширшу дискусію про те, як російська бюрократична машина продовжує зривати військові зусилля своєї армії в Україні.

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Російська влада, заблокувавши Discord, порушила зв'язок своїм військовим в Україні. Про це пише газета The Washington Post із посиланням на російських військкорів.

Повідомляється, що це рішення, оголошене інтернет-регулятором "Роскомнадзором", підкреслює кричущу технологічну прогалину в армії РФ. Більш ніж за 2,5 роки війни вона не змогла впровадити безпечну, надійну російську систему зв'язку, покладаючись натомість на приватні платформи, такі як Discord і Telegram.

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Блокування Discord у Росії: окупанти користуються месенджером завдяки Starlink, — бійці

У матеріалі йдеться, що заборона також відновила ширшу дискусію про те, як російська бюрократична машина продовжує зривати військові зусилля своєї армії в Україні.

Російські військкори, багато з яких мають прямий зв'язок із підрозділами, що воюють в Україні, висміяли цей крок. Вони заявили, що бюрократичне рішення заблокувати Discord застало ЗС РФ зненацька і залишило їх без належного зв'язку.

Реакція військкорів РФ

"Потрібно було створити заміну і попередити командирів про плани, щоб робота на фронті просто не була перервана відразу", — цитують журналісти одного з військкорів.

Журналісти зазначили, Discord був створений, щоб надати геймерам і любителям кіберспорту надійну платформу голосового і текстового спілкування для ігрових сесій. Його ключові функції, такі як стабільна потокова передача звуку між великими групами людей і можливість спільного використання екранів, виявилися корисними для людей, які грають у командні шутери від першої особи та інші динамічні ігри.

"Із військового погляду головна проблема заборони Discord навіть не в тому, що деякі командні пункти можуть залишитися без трансляції з безпілотників", — заявив російський пропагандист Михайло Звінчук у себе на каналі в Telegram "Рыбарь".

За його словами, міноборони РФ не прагне надати військам жодної альтернативи. При цьому аналогічні системи, які могли б використовувати військові, розроблялися в Росії, проте Міністерство оборони не включило їх у повсякденну експлуатацію.

Пропагандист заявив, що командування військ РФ використовуватиме наявні західні комерційні сервіси, адже "воювати якось треба".

"А далі все розвивається за знайомим сценарієм: бюрократи раптом розуміють, що сервери цих програм — який збіг — розташовані в країнах НАТО, і дані витікають у мережу туди, куди їм не слід потрапляти. І тут уповноваженому органу дають наказ різко все обрубати одним махом", — написав військкор.

Боротьба "Роскомнадзору" із західною IT-індустрією

Журналісти зазначили, що "Роскомнадзор", який уже багато років веде "хрестовий похід" за заборону західних онлайн-платформ і створення "суверенного інтернету", повідомив, що доступ до Discord був обмежений нібито з метою запобігання використанню месенджера в терористичних і екстремістських цілях, вербування громадян для їхнього вчинення, продажу наркотиків, а також у зв'язку з розміщенням там якоїсь "протиправної інформації".

У газеті пишуть, що Google, Apple та інші великі компанії вже багато років ведуть судові розгляди з російською владою, навіть після того, як багато хто з них згорнув свою діяльність у РФ після повномасштабного вторгнення в Україну.

Реакція політиків РФ

Деякі російські чиновники підтримали це рішення, похваливши "Роскомнадзор" за його непримиренну позицію щодо західної ІТ-продукції.

"Це сигнал усім зарубіжним ІТ-компаніям про те, що рано чи пізно у наших регуляторів закінчиться терпіння і бажання домовлятися", — вважає член комітету з інформаційної політики Держдуми РФ Антон Немкін.

Немкін заявив, що Discord небезпечний для Росії, оскільки злочинці реєструються там анонімно і "активно вербують молодь для протиправних цілей".

Багато законодавців у РФ виступили із заявами, у яких попросили регулювальний орган переглянути рішення про обмеження доступу до Discord.

"Дійсно, іноземні компанії, що надають телекомунікаційні послуги, часто дотримуються вельми необов'язкового підходу до російських законів. Однак заборонні заходи, схоже, не є оптимальною політикою", — заявив член КПРФ Денис Парфьонов.

Нагадаємо, що співзасновник ГО "Аеророзвідка" Ярослав Гончар вважає, що заборона Discord у РФ грає на руку Україні на фронті. Попри блокування Discord у РФ, окупанти намагатимуться знайти альтернативу. Однак, за словами експерта, інші компанії-постачальники цифрових послуг намагатимуться зупинити спроби росіян використовувати їхні продукти "з терористичною метою".