Пользователи соцсети X будут получать деньги от Илона Маска: что от них требуется

Монетизация авторов контента в социальной сети X больше не будет зависеть от того, сколько проверенных пользователей видят рекламу в ответах.

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Социальная сеть X, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, объявила о намерении платить авторам контента, основываясь на том, сколько пользователей Premium взаимодействуют с их постами. Об этом говорится на официальной странице X.

Сообщается, что с 8 ноября выплаты больше не будут зависеть от рекламы в ответах. Вместо этого, монетизация будет определяться взаимодействием с контентом со стороны премиум-пользователей. В компании подчеркнули, что количество подписчиков X Premium увеличивается, поэтому выплаты авторам также будут расти.

"Чем больше подписок Premium в целом, тем больше дохода вы получаете. Зарегистрируйтесь в X Premium, чтобы зарабатывать на жизнь в X", — заявили в компании.

На сайте X Help Center уточняется, что монетизация доступна пользователям X, которые:

имеют активную подписку Premium или Verified Organization;

имеют не менее 5 миллионов органических показов за последние 3 месяца;

имеют не менее 500 подписчиков Premium;

находятся в стране, на которому распространится монетизация;

соблюдают пользовательское соглашение X.

Как отмечает портал The Verge, Люди, которые подписались на X Premium, уже получают приоритет в ответах на твиты, и уровень этого приоритета зависит от того, на какой уровень X Premium они подписаны. Ожидается, что из-за упомянутого нововведения пользователи Premium будут появляться в ответах чаще, чем сейчас.

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В X также обещают удалять тех пользователей, которые искусственно завышают просмотры своих постов. Однако в издании не исключают, что пользователи будут предпринимать попытки обмануть новую систему с целью повышения своего дохода.

Напомним, ранее Илон Маск обвинил группу крупных рекламодателей в нарушении антимонопольного законодательства в новом иске, утверждая, что группа вступила в сговор с целью "бойкотировать" рекламу в его соцсети.

Также сообщалось, что компания Tesla, основанная Илоном Маском, представила на мероприятии Robotaxi Event 2024 человекообразных роботов Optimus одновременно с новым автомобилем Robovan.