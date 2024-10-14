Пользователи соцсети X будут получать деньги от Илона Маска: что от них требуется
Монетизация авторов контента в социальной сети X больше не будет зависеть от того, сколько проверенных пользователей видят рекламу в ответах.
Социальная сеть X, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, объявила о намерении платить авторам контента, основываясь на том, сколько пользователей Premium взаимодействуют с их постами. Об этом говорится на официальной странице X.
Сообщается, что с 8 ноября выплаты больше не будут зависеть от рекламы в ответах. Вместо этого, монетизация будет определяться взаимодействием с контентом со стороны премиум-пользователей. В компании подчеркнули, что количество подписчиков X Premium увеличивается, поэтому выплаты авторам также будут расти.
"Чем больше подписок Premium в целом, тем больше дохода вы получаете. Зарегистрируйтесь в X Premium, чтобы зарабатывать на жизнь в X", — заявили в компании.
На сайте X Help Center уточняется, что монетизация доступна пользователям X, которые:
- имеют активную подписку Premium или Verified Organization;
- имеют не менее 5 миллионов органических показов за последние 3 месяца;
- имеют не менее 500 подписчиков Premium;
- находятся в стране, на которому распространится монетизация;
- соблюдают пользовательское соглашение X.
Как отмечает портал The Verge, Люди, которые подписались на X Premium, уже получают приоритет в ответах на твиты, и уровень этого приоритета зависит от того, на какой уровень X Premium они подписаны. Ожидается, что из-за упомянутого нововведения пользователи Premium будут появляться в ответах чаще, чем сейчас.Важно
В X также обещают удалять тех пользователей, которые искусственно завышают просмотры своих постов. Однако в издании не исключают, что пользователи будут предпринимать попытки обмануть новую систему с целью повышения своего дохода.
Напомним, ранее Илон Маск обвинил группу крупных рекламодателей в нарушении антимонопольного законодательства в новом иске, утверждая, что группа вступила в сговор с целью "бойкотировать" рекламу в его соцсети.
Также сообщалось, что компания Tesla, основанная Илоном Маском, представила на мероприятии Robotaxi Event 2024 человекообразных роботов Optimus одновременно с новым автомобилем Robovan.