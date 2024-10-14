Користувачі соцмережі X отримуватимуть гроші від Ілона Маска: що від них вимагається

Монетизація авторів контенту в соціальній мережі X більше не залежатиме від того, скільки перевірених користувачів бачать рекламу у відповідях.

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Соціальна мережа X, що належить американському підприємцю Ілону Маску, оголосила про намір платити авторам контенту, ґрунтуючись на тому, скільки користувачів Premium взаємодіють з їхніми постами. Про це йдеться на офіційній сторінці X.

Повідомляється, що з 8 листопада виплати більше не залежатимуть від реклами у відповідях. Замість цього, монетизація визначатиметься взаємодією з контентом з боку преміумкористувачів. У компанії підкреслили, що кількість підписників X Premium збільшується, тому виплати авторам також зростатимуть.

"Що більше підписок Premium загалом, то більше доходу ви отримуєте. Зареєструйтеся в X Premium, щоб заробляти на життя в X", — заявили в компанії.

На сайті X Help Center уточнюється, що монетизація доступна користувачам X, які:

мають активну підписку Premium або Verified Organization;

мають не менше 5 мільйонів органічних показів за останні 3 місяці;

мають щонайменше 500 підписників Premium;

перебувають у країні, на яку пошириться монетизація;

дотримуються користувацької угоди X.

Як зазначає портал The Verge, люди, які підписалися на X Premium, уже отримують пріоритет у відповідях на твіти, і рівень цього пріоритету залежить від того, на який рівень X Premium вони підписані. Очікується, що через згадане нововведення користувачі Premium з'являтимуться у відповідях частіше, ніж зараз.

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У X також обіцяють видаляти тих користувачів, які штучно завищують перегляди своїх постів. Однак у виданні не виключають, що користувачі робитимуть спроби обдурити нову систему з метою підвищення свого доходу.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск звинуватив групу великих рекламодавців у порушенні антимонопольного законодавства в новому позові, стверджуючи, що група вступила в змову з метою "бойкотувати" рекламу в його соцмережі.

Також повідомлялося, що компанія Tesla, заснована Ілоном Маском, представила на заході Robotaxi Event 2024 людиноподібних роботів Optimus одночасно з новим автомобілем Robovan.