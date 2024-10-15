Будут летать без пилотов: в США вертолеты Black Hawk получат "роботизированный мозг"

Ожидается, что автономные вертолеты уменьшат нагрузку на пилотов, повысят безопасность полетов и помогут выполнять задачи в сложных условиях.

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Компания Sikorsky, входящая в состав Lockheed Martin, получила грант в размере 6 миллионов долларов от Агентства перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) на установку системы автономного полета ALIAS/MATRIX на экспериментальный вертолет армии США Black Hawk с электродистанционным управлением. Об этом пишет Interesting Engineering.

Сообщается, что технология MATRIX являются ключевой частью концепции безопасности Lockheed Martin, которая включает модернизацию вертолета Black Hawk, чтобы опережать новые и возникающие угрозы. Внедрение "роботизированного мозга" нового поколения позволит вертолету функционировать автономно, независимо от того, находятся ли на борту люди.

По словам вице-президента и генерального директора Sikorsky Рича Бентона, автономные вертолеты сократят нагрузку на пилотов, повысят безопасность полетов и предоставят командирам гибкость для выполнения задач в сложных условиях.

"Солдаты будут полагаться на вертолеты Black Hawk вплоть до 2070-х годов, и модернизация самолета сегодня принесет дивиденды на протяжении десятилетий для нынешних и будущих самолетов армейской авиации", — заявил Рич Бентон.

Ожидается, что Sikorsky интегрирует систему MATRIX в вертолеты Black Hawk армии США в 2025 году. Кроме того, в 2025-м вертолеты Black Hawk могут получить двигатели нового поколения GE Aerospace T901, которые обещают лучшую производительность, дальность и долговечность, чем существующие.

Напомним, в 2022 году вертолет Black Hawk впервые полностью автономно взлетел на 30 минут в рамках программы DARPA по созданию системы автоматизации работы летного экипажа.

Также сообщалось, что армия США намерена заменить более 1000 вертолетов UH-60 Black Hawk на конвертопланы Bell V-280 Valor, способные преодолевать значительные расстояния без дозаправки.