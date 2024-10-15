Літатимуть без пілотів: у США вертольоти Black Hawk отримають "роботизований мозок"

Очікується, що автономні вертольоти зменшать навантаження на пілотів, підвищать безпеку польотів і допоможуть виконувати завдання в складних умовах.

Related video

Компанія Sikorsky, що входить до складу Lockheed Martin, отримала грант у розмірі 6 мільйонів доларів від Агентства перспективних дослідницьких проєктів Міністерства оборони США (DARPA) на встановлення системи автономного польоту ALIAS/MATRIX на експериментальний гелікоптер армії США Black Hawk з електродистанційним управлінням. Про це пише Interesting Engineering.

Повідомляється, що технологія MATRIX є ключовою частиною концепції безпеки Lockheed Martin, яка охоплює модернізацію гелікоптера Black Hawk, щоб випереджати нові загрози, що виникають. Впровадження "роботизованого мозку" нового покоління дасть змогу вертольоту функціонувати автономно, незалежно від того, чи перебувають на борту люди.

За словами віцепрезидента і генерального директора Sikorsky Річа Бентона, автономні вертольоти скоротять навантаження на пілотів, підвищать безпеку польотів і нададуть командирам гнучкість для виконання завдань у складних умовах.

"Солдати покладатимуться на вертольоти Black Hawk аж до 2070-х років, і модернізація літака сьогодні принесе дивіденди протягом десятиліть для нинішніх і майбутніх літаків армійської авіації", — заявив Річ Бентон.

Очікується, що Sikorsky інтегрує систему MATRIX у вертольоти Black Hawk армії США у 2025 році. Крім того, у 2025 році вертольоти Black Hawk можуть отримати двигуни нового покоління GE Aerospace T901, які обіцяють кращу продуктивність, дальність і довговічність, ніж наявні.

Нагадаємо, 2022 року гелікоптер Black Hawk уперше повністю автономно злетів на 30 хвилин у межах програми DARPA зі створення системи автоматизації роботи льотного екіпажу.

Також повідомлялося, що армія США має намір замінити понад 1000 вертольотів UH-60 Black Hawk на конвертоплани Bell V-280 Valor, здатні долати значні відстані без дозаправлення.