Состояние батареи Mac отображает один ключевой показатель: как проверить в 5 шагов (скриншоты)

То, насколько "жива" еще батарея, показывает использованное количество циклов заряда. При этом предусмотренный максимум для разных моделей MacBook отличается.

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Пользователи MacBook в несколько простых шагов могут проверить, насколько "живой" аккумулятор их компьютера. Как проверить количество циклов заряда, объяснили на портале, специализированном на технологиях и продукции Apple, MacRumors.

Современные MacBook могут работать на одном заряде 18 часов и более. Однако, как и все перезаряжаемые батареи, их аккумуляторы имеют срок службы. Со временем батарея все хуже удерживает заряд, и пользователь Mac может оказываться зависимым от розетки чаще, чем раньше.

Проверить состояние батареи MacBook можно, выяснив количество пройденных циклов заряда. То есть сколько раз емкость аккумулятора была использована на 100%. Эти данные дают ценную информацию о том, как долго батарея еще прослужит. Отталкиваясь от этого, можно уже спланировать замену аккумулятора или же обновление Mac.

Посмотреть, сколько циклов работы батареи уже было использовано, можно в пять шагов:

1) Щелкните на символ Apple на панели меню сверху, удерживая при этом клавишу Option на клавиатуре.

2) В раскрывающемся меню выберите "Системная информация".

Визуальная инструкция Фото: Скриншот

3) В новом окне разверните список "Аппаратное обеспечение" слева.

4) Выберите в списке на левой боковой панели "Питание".

Визуальная инструкция Фото: Скриншот

5) Найдите в разделе "Информация об аккумуляторе" подраздел "Диагноз" и проверьте графу "Счетчик циклов".

Визуальная инструкция Фото: Скриншот

Зафиксированное системой число показывает, сколько раз аккумулятор пережил полный цикл от 100% зарядки до 0%.

Важно, что батареи для MacBook разработаны так, чтобы при максимальном количестве циклов поддерживать до 80% первоначальной емкости. Этот максимум зависит от модели компьютера.

Для последних MacBook максимальное количество циклов в основном составляет 1000. В случае с более старыми моделями показатель варьируется от 300 до 500. Найти точную информацию о конкретной модели можно на сайте Apple.

Если Mac уже достиг установленного максимума, это не означает, что он вот-вот перестанет работать. Однако это указывает на то, что пользователь может заметить ухудшение работы батареи. Новые версии macOS (начиная с Catalina 10.15.5) включают функцию оптимизированного заряда, и это может продлить срок службы батареи.

В Apple выдают годовую гарантию на Mac, которая включает и обслуживание неисправного аккумулятора. Если же срок гарантии истек, компания может заменить батарею платно.

Напомним, компания ProLogium Technology представила батарею с анодным слоем из 100-процентного кремниевого композита. Она заряжается до 80% всего за 8,5 минут.

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