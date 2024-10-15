Стан батареї Mac відображає один ключовий показник: як перевірити у 5 кроків (скриншоти)

Те, наскільки "жива" ще батарея, показує використану кількість циклів заряду. При цьому передбачений максимум для різних моделей MacBook відрізняється.

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Користувачі MacBook у кілька простих кроків можуть перевірити, наскільки "живий" акумулятор їхнього комп’ютера. Як перевірити кількість циклів заряду, пояснили на порталі, спеціалізованому на технологіях і продукції Apple, MacRumors.

Сучасні MacBook можуть працювати на одному заряді 18 годин та більше. Однак, як і всі перезаряджувані батареї, їхні акумулятори мають термін служби. З часом батарея все гірше утримує заряд, і користувач Mac може опинятись залежним від розетки частіше, ніж раніше.

Перевірити стан батареї MacBook можна, з’ясувавши кількість пройдених циклів заряду. Тобто скільки разів місткість акумулятора була використана на 100%. Ці дані дають цінну інформацію про те, як довго батарея ще прослужить. Відштовхуючись від цього, можна вже спланувати заміну акумулятора або ж оновлення Mac.

Подивитись, скільки циклів роботи батареї вже було використано, можна у п’ять кроків:

1) Клацніть на символ Apple на панелі меню згори, утримуючи при цьому клавішу Option на клавіатурі.

2) У спадному меню оберіть "Системна інформація".

Візуальна інструкція Фото: Скриншот

3) У новому вікні розгорніть список "Апаратне забезпечення" зліва.

4) Оберіть у списку на лівій бічній панелі "Живлення".

Візуальна інструкція Фото: Скриншот

5) Знайдіть у розділі "Інформація про акумулятор" підрозділ "Діагноз" та перевірте графу "Лічильник циклів".

Візуальна інструкція Фото: Скриншот

Зафіксоване системою число показує, скільки разів акумулятор пережив повний цикл від 100% зарядки до 0%.

Важливо, що батареї для MacBook розроблені так, щоб при максимальній кількості циклів підтримувати до 80% початкової місткості. Цей максимум залежить від моделі комп’ютера.

Для останніх MacBook максимальна кількість циклів здебільшого становить 1000. У випадку зі старішими моделями показник варіюється від 300 до 500. Знайти точну інформацію про конкретну модель можна на сайті Apple.

Якщо Mac вже досяг встановленого максимуму, це не означає, що він от-от перестане працювати. Однак це вказує, що користувач може помітити погіршення роботи батареї. Нові версії macOS (від Catalina 10.15.5) включають функцію оптимізованого заряду, і це може подовжити термін служби акумулятора.

В Apple видають річну гарантію на Mac, яка включає й обслуговування несправного акумулятора. Якщо ж термін гарантії закінчився, компанія може замінити батарею платно.

Нагадаємо, компанія ProLogium Technology презентувала батарею з анодним шаром зі 100-відсоткового кремнієвого композиту. Вона заряджається до 80% лише за 8,5 хвилин.

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