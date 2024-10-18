Решает важную проблему: новое открытие ученых позволит улучшить суперкомпьютеры

По словам ученых, современные суперкомпьютеры нуждаются в материале, который бы повысил энергоэффективноть микроэлектроники.

Related video

Исследователи из Аргоннской национальной лаборатории добились адаптивного отклика в сегнетоэлектрическом устройстве, отметив, что это достижение может найти применение в энергоэффективной микроэлектронике. Об этом пишет Interesting Engineering.

По словам ученых, в сегнетоэлектрическом материале было замечено удивительное адаптивное поведение, которое может развиваться шаг за шагом к желаемому результату в зависимости от количества фотонов из световых импульсов, попадающих на материал. Новая адаптивная реакция реагирует на световые импульсы способом, напоминающим пластичность нейронных сетей.

Как отметил физик из Аргоннской национальной лаборатории Министерства энергетики США Хайдан Вэнь, современные суперкомпьютеры и центры обработки данных требуют много мегаватт мощности. Одной из проблем является поиск материалов для более энергоэффективной микроэлектроники.

"Перспективным кандидатом является сегнетоэлектрический материал, который можно использовать для искусственных нейронных сетей в качестве компонента энергоэффективной микроэлектроники", — подчеркнул ученый.

Важно

Скоро появится суперкомпьютер, который будет в 1000 раз быстрее самых мощных машин в мире

Полученные в результате эксперимента изображения показали, что сетевые нанодомены создаются, стираются и перестраиваются под воздействием световых импульсов. Области и границы этих доменов развивались и перестраивались на длинах от 10 нанометров — примерно в 10 000 раз меньше человеческого волоса — до 10 микрометров, что примерно соответствует размеру облачной капли. Конечный продукт зависел от количества световых импульсов, используемых для стимуляции образца.

В Аргоннской национальной лаборатории утверждают, что это новаторское открытие отрывает путь к созданию адаптивных сетей для хранения и обработки информации. В частности, оно обещает создание более энергоэффективных вычислительных систем.

Напомним, Microsoft сотрудничает с Atom Computing для создания самого мощного в мире квантового суперкомпьютера, который также будет доступен для коммерческого использования.

Также сообщалось, что группа ученых под руководством Google представила новые доказательства того, что на современных квантовых устройствах среднего масштаба можно запускать производительные схемы, недостижимые для классических вычислительных систем.