Вирішує важливу проблему: нове відкриття вчених дасть змогу поліпшити суперкомп'ютери

За словами вчених, сучасні суперкомп'ютери потребують матеріалу, який би підвищив енергоефективність мікроелектроніки.

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Дослідники з Аргоннської національної лабораторії домоглися адаптивного відгуку в сегнетоелектричному пристрої, зазначивши, що це досягнення може знайти застосування в енергоефективній мікроелектроніці. Про це пише Interesting Engineering.

За словами вчених, у сегнетоелектричному матеріалі було помічено дивовижну адаптивну поведінку, яка може розвиватися крок за кроком до бажаного результату залежно від кількості фотонів зі світлових імпульсів, що потрапляють на матеріал. Нова адаптивна реакція реагує на світлові імпульси способом, що нагадує пластичність нейронних мереж.

Як зазначив фізик з Аргоннської національної лабораторії Міністерства енергетики США Хайдан Вень, сучасні суперкомп'ютери та центри обробки даних потребують багато мегават потужності. Однією з проблем є пошук матеріалів для більш енергоефективної мікроелектроніки.

"Перспективним кандидатом є сегнетоелектричний матеріал, який можна використовувати для штучних нейронних мереж як компонент енергоефективної мікроелектроніки", — наголосив учений.

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Отримані в результаті експерименту зображення показали, що мережеві нанодомени створюються, стираються і перебудовуються під впливом світлових імпульсів. Області та межі цих доменів розвивалися і перебудовувалися на довжинах від 10 нанометрів — приблизно в 10 000 разів менше за людську волосину — до 10 мікрометрів, що приблизно відповідає розміру хмарної краплі. Кінцевий продукт залежав від кількості світлових імпульсів, використовуваних для стимуляції зразка.

В Аргоннській національній лабораторії стверджують, що це новаторське відкриття відриває шлях до створення адаптивних мереж для зберігання та обробки інформації. Зокрема, воно обіцяє створення більш енергоефективних обчислювальних систем.

Нагадаємо, Microsoft співпрацює з Atom Computing для створення найпотужнішого у світі квантового суперкомп'ютера, який також буде доступний для комерційного використання.

Також повідомлялося, що група вчених під керівництвом Google представила нові докази того, що на сучасних квантових пристроях середнього масштабу можна запускати продуктивні схеми, недосяжні для класичних обчислювальних систем.