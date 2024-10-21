Крупнейший в мире геотермальный проект обеспечит энергией 2 млн домов: где он находится

Геотермальный электропроект Fervo Cape вырабатывает энергию путем закачки воды в горячие подземные горные породы.

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Бюро по управлению земельными ресурсами (BLM) одобрило проект геотермальной электростанции Fervo Cape в округе Бивер, штат Юта (США). Этот проект будет использовать инновационную технологию для генерации до 2 ГВт базовой мощности, достаточной для снабжения более 2 млн домов. Об этом пишет Interesting Engineering.

Геотермальный электропроект Fervo Cape вырабатывает энергию путем закачки воды в горячие подземные горные породы. Затем нагретая вода извлекается для производства электроэнергии, а не используется природная подземная горячая вода, как в традиционных геотермальных системах. В случае полной реализации проект охватит около 631 акр и будет производить до 2 ГВт чистой энергии.

Проект предусматривает обустройство около 23 площадок для бурения и заканчивания наблюдательных, эксплуатационных и нагнетательных скважин. Инициатива также будет включать строительство до 20 геотермальных электростанций, соответствующих подъездных путей и распределительной сети электроэнергии, включающей линии электропередачи, электрораспределительную подстанцию, общую линию электропередачи, систему сбора трубопровода геотермальной жидкости, а также вспомогательные объекты.

Проект электростанции Fervo Cape представляет собой усовершенствованную геотермальную систему (ESG). Для выработки электроэнергии естественной геотермальной системе, известной как гидротермальная, необходимы три ключевых элемента: тепло, жидкость и проницаемость, то есть способность жидкости свободно перемещаться через подземную породу.

Хотя подземные породы во многих районах горячие, требуется большая естественная проницаемость или наличие жидкостей. В таких случаях система EGS может создать искусственный резервуар для использования этого тепла в качестве энергии.

В системе EGS жидкость закачивается глубоко под землю в тщательно контролируемых условиях, чтобы создать новые трещины и вызвать повторное раскрытие уже существующих трещин, создавая проницаемость. Повышенная проницаемость позволяет жидкости циркулировать по более трещиноватой горячей породе, которая нагревается по мере циркуляции. Операторы выкачивают горячую воду на поверхность, вырабатывая электроэнергию для сети. EGS может способствовать развитию геотермальной энергетики за пределами традиционных гидротермальных регионов, расширяя производство геотермальной энергии по всей стране.

Достижения EGS демонстрируются по всему миру как в государственном, так и в частном секторе. Благодаря этому одобрению Бюро по управлению землями одобрило почти 32 гигаватта проектов по производству чистой энергии на государственных землях.

Геотермальная энергия, восполняемая за счет источников тепла глубоко в Земле, вырабатывает электроэнергию с минимальными выбросами углерода. Она также может обогревать здания, управлять теплицами и поддерживать деятельность аквакультуры. Сегодня 51 действующая электростанция вырабатывает геотермальную энергию на государственных землях, находящихся под управлением BLM.