Найбільший у світі геотермальний проєкт забезпечить енергією 2 млн будинків: де він розташований

Геотермальний електропроєкт Fervo Cape виробляє енергію шляхом закачування води в гарячі підземні гірські породи.

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Бюро з управління земельними ресурсами (BLM) схвалило проєкт геотермальної електростанції Fervo Cape в окрузі Бівер, штат Юта (США). Цей проєкт використовуватиме інноваційну технологію для генерації до 2 ГВт базової потужності, достатньої для постачання понад 2 млн будинків. Про це пише Interesting Engineering.

Геотермальний електропроєкт Fervo Cape виробляє енергію шляхом закачування води в гарячі підземні гірські породи. Потім нагріта вода витягується для виробництва електроенергії, а не використовується природна підземна гаряча вода, як у традиційних геотермальних системах. У разі повної реалізації проєкт охопить приблизно 631 акр і вироблятиме до 2 ГВт чистої енергії.

Проєкт передбачає облаштування приблизно 23 майданчиків для буріння та закінчування спостережних, експлуатаційних і нагнітальних свердловин. Ініціатива також включатиме будівництво до 20 геотермальних електростанцій, відповідних під'їзних шляхів і розподільчої мережі електроенергії, що включає лінії електропередачі, електророзподільну підстанцію, загальну лінію електропередачі, систему збору трубопроводу геотермальної рідини, а також допоміжні об'єкти.

Проєкт електростанції Fervo Cape являє собою вдосконалену геотермальну систему (ESG). Для вироблення електроенергії природній геотермальній системі, відомій як гідротермальна, необхідні три ключові елементи: тепло, рідина і проникність, тобто здатність рідини вільно переміщатися через підземну породу.

Хоча підземні породи в багатьох районах гарячі, потрібна велика природна проникність або наявність рідин. У таких випадках система EGS може створити штучний резервуар для використання цього тепла як енергії.

У системі EGS рідина закачується глибоко під землю в ретельно контрольованих умовах, щоб створити нові тріщини і викликати повторне розкриття вже наявних тріщин, створюючи проникність. Підвищена проникність дає змогу рідині циркулювати по більш тріщинуватій гарячій породі, яка нагрівається в міру циркуляції. Оператори викачують гарячу воду на поверхню, виробляючи електроенергію для мережі. EGS може сприяти розвитку геотермальної енергетики за межами традиційних гідротермальних регіонів, розширюючи виробництво геотермальної енергії по всій країні.

Досягнення EGS демонструються по всьому світу як у державному, так і в приватному секторі. Завдяки цьому схваленню Бюро з управління землями схвалило майже 32 гігавати проєктів з виробництва чистої енергії на державних землях.

Геотермальна енергія, що заповнюється через джерела тепла глибоко в Землі, виробляє електроенергію з мінімальними викидами вуглецю. Вона також може обігрівати будівлі, управляти теплицями і підтримувати діяльність аквакультури. Сьогодні 51 електростанція виробляє геотермальну енергію на державних землях, що перебувають під управлінням BLM.

Раніше ми писали, що в США знайдено свердловини з "енергією майбутнього". Геотермальна енергія має перевагу перед сонячною та вітровою, оскільки її виробництво не залежить від коливань погоди.

Також ми писали про те, що енергія "під землею" забезпечує 70% потреб цілої країни. Геотермальна енергія живить будинки, промисловість і туристичні місця в Ісландії, проте є деякі труднощі.