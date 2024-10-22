"Не единичный случай": ВС РФ придумали новый метод борьбы с дронами-бомберами ВСУ(видео)

Российские оккупанты устанавливают на брошенные машины мины МОН-100 и МОН-90, надеясь, что их осколки заденут украинские БПЛА.

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Россияне, вероятно, пытаются бороться с украинскими тяжелыми беспилотниками-бомбардировщиками, минируя машины-приманки. Об этом пишет портал "Милитарный" со ссылкой на видео с Telegram.

Россияне делают засады для дронов ВСУ

Судя по видео, оккупанты установили на заброшенную машину сразу две мощные противопехотные мины МОН-100 и МОН-90, которые можно подорвать дистанционно. В издании полагают, что россияне наблюдают за машиной с целью инициировать подрыв мины, когда рядом зависнет дрон-бомбардировщик.

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"И это не единичный случай", — говорится в подписи к видео.

Как отмечают авторы публикации, мина МОН-90, которую россияне установили на крыше авто, оснащено двумя тысячами элементов, поражающих цели на расстоянии 90 метров. В свою очередь МОН-100 включает 400 поражающими элементами, разлетающимися на расстояние 115 метров.

В издании также подчеркнули, что эффективность данного метода пока неизвестна. На упомянутом видео россияне так и не продемонстрировали сбитый украинский беспилотник.

Напомним, ВС РФ также используют квадрокоптеры, оснащенные устройствами для сброса сетки (сеткометами), чтобы перехватывать беспилотные летательные аппараты ВСУ.

Кроме того, российское конструкторское бюро "Талламхо" заявило о создании акустического детектора "Капкан", предназначенного для вывода из строя дронов ВСУ,