"Не поодинокий випадок": ЗС РФ вигадали новий метод боротьби з дронами-бомберами ЗСУ (відео)

Російські окупанти встановлюють на покинуті машини міни МОН-100 і МОН-90, сподіваючись, що їхні осколки зачеплять українські БПЛА.

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Росіяни, ймовірно, намагаються боротися з українськими важкими безпілотниками-бомбардувальниками, мінуючи машини-приманки. Про це пише портал "Мілітарний" із посиланням на відео з Telegram.

Росіяни роблять засідки для дронів ЗСУ

Судячи з відео, окупанти встановили на занедбану машину одразу дві потужні протипіхотні міни МОН-100 і МОН-90, які можна підірвати дистанційно. У виданні вважають, що росіяни спостерігають за машиною з метою ініціювати підрив міни, коли поруч зависне дрон-бомбардувальник.

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"І це не поодинокий випадок", — йдеться у підписі до відео.

Як зазначають автори публікації, міна МОН-90, яку росіяни встановили на даху авто, оснащена двома тисячами елементів, що вражають цілі на відстані 90 метрів. Своєю чергою МОН-100 включає 400 вражаючих елементів, що розлітаються на відстань 115 метрів.

У виданні також підкреслили, що ефективність цього методу поки невідома. На згаданому відео росіяни так і не продемонстрували збитий український безпілотник.

Нагадаємо, ЗС РФ також використовують квадрокоптери, оснащені пристроями для скидання сітки (сіткометами), щоб перехоплювати безпілотні літальні апарати ЗСУ.

Крім того, російське конструкторське бюро "Талламхо" заявило про створення акустичного детектора "Капкан", призначеного для виведення з ладу дронів ЗСУ,