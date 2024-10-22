Выдержит ядерный удар: Китай улучшил военную связь в рамках испытаний "Судного дня"

Китайские инженеры смоделировали сценарий, при котором ядерная бомба взорвется в стратосфере, на высоте десятков километров над землей.

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Китай заявил о завершении испытаний "Судного дня", в рамках которых была проверена способность оборудования радиосвязи с ядерной защитой выдерживать ядерную атаку. Об этом пишет газета South China Morning Post (SCMP).

Сообщается, что инженеры смоделировали сценарий, при котором ядерная бомба взорвется в стратосфере, на высоте десятков километров над землей. Этот вид атаки, известный как высотный электромагнитный импульс (HEMP), не представляет вреда людям на земле или зданиям, однако может повредить электронное оборудование.

Как объясняют в издании, высокоэнергетические электроны, генерируемые ядерным взрывом, могут проникать в телекоммуникационные центры через антенны, кабели и даже вентиляционные каналы, нанося значительный ущерб проводам, микросхемам и другим электронным компонентам.

Согласно нынешним стандартам Китая и США, военное оборудование связи, защищенное от HEMP, должно выдерживать электрическое поле напряженностью до 50 киловольт на метр. В свою очередь китайские инженеры в ходе испытаний увеличили интенсивность на 60 процентов — до 80 киловольт на метр. В результате оборудование осталось невредимым, а сеть передачи данных быстро восстановилась после кратковременного перерыва.

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По данным издания, аппаратное обеспечение канала передачи данных было усилено инженерами China Electronics Technology Group Corporation. В частности, была модифицирована конструкция традиционных антенн, чтобы направить большую часть избыточного тока в землю.

Инженеры также использовали новые материалы, конструкции и технологию производства, чтобы предотвратить проникновение электромагнитных импульсов в отсеки оборудования через зазоры и отверстия в корпусах, линиях электропередач, кабелях и шасси.

"Изучение механизма и мер защиты от высотных электромагнитных импульсов имеет решающее значение для повышения живучести нашего оборудования", — заявил инженер проекта Ли Чжируй.

Напомним, экспериментальная группа под руководством Обсерватории Пурпурной горы Китайской академии наук успешно завершила новаторский эксперимент по беспроводной терагерцовой связи, передав видеосигналы высокой четкости (HD) на большое расстояние.

Также сообщалось, что Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) анонсировало программу, которая должна помочь гражданам авторитарных стран безопасно обмениваться сообщениями в условиях цензуры.