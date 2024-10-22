Витримає ядерний удар: Китай поліпшив військовий зв'язок у рамках випробувань "Судного дня"

Китайські інженери змоделювали сценарій, за якого ядерна бомба вибухне в стратосфері, на висоті десятків кілометрів над землею.

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Китай заявив про завершення випробувань "Судного дня", в рамках яких було перевірено здатність обладнання радіозв'язку з ядерним захистом витримувати ядерну атаку. Про це пише газета South China Morning Post (SCMP).

Повідомляється, що інженери змоделювали сценарій, за якого ядерна бомба вибухне в стратосфері, на висоті десятків кілометрів над землею. Цей вид атаки, відомий як висотний електромагнітний імпульс (HEMP), не завдає шкоди людям на землі або будівлям, проте може пошкодити електронне обладнання.

Як пояснюють у виданні, високоенергетичні електрони, що генеруються ядерним вибухом, можуть проникати в телекомунікаційні центри через антени, кабелі і навіть вентиляційні канали, завдаючи значної шкоди дротам, мікросхемам та іншим електронним компонентам.

Згідно з нинішніми стандартами Китаю і США, військове обладнання зв'язку, захищене від HEMP, має витримувати електричне поле напруженістю до 50 кіловольт на метр. Зі свого боку китайські інженери під час випробувань збільшили інтенсивність на 60 відсотків — до 80 кіловольт на метр. У результаті обладнання залишилося неушкодженим, а мережа передачі даних швидко відновилася після короткочасної перерви.

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За даними видання, апаратне забезпечення каналу передачі даних було посилено інженерами China Electronics Technology Group Corporation. Зокрема, було модифіковано конструкцію традиційних антен, щоб спрямувати більшу частину надлишкового струму в землю.

Інженери також використовували нові матеріали, конструкції і технологію виробництва, щоб запобігти проникненню електромагнітних імпульсів у відсіки обладнання через зазори і отвори в корпусах, лініях електропередач, кабелях і шасі.

"Вивчення механізму і заходів захисту від висотних електромагнітних імпульсів має вирішальне значення для підвищення живучості нашого обладнання", — заявив інженер проєкту Лі Чжируй.

Нагадаємо, експериментальна група під керівництвом Обсерваторії Пурпурової гори Китайської академії наук успішно завершила новаторський експеримент із бездротового терагерцового зв'язку, передавши відеосигнали високої чіткості (HD) на велику відстань.

Також повідомлялося, що Управління перспективних дослідницьких проєктів Міністерства оборони США (DARPA) анонсувало програму, яка має допомогти громадянам авторитарних країн безпечно обмінюватися повідомленнями в умовах цензури.