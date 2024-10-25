Xiaomi выпустит на рынок сразу 3 новых смартфона: что о них известно (видео)

Xiaomi 15, Xiaomi Thermal OS2 и Xiaomi SU7 Ultra скоро поступят в магазины электроники по всему миру.

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Компания Xiaomi объявила о запуске серии Xiaomi 15, Xiaomi Thermal OS2 и Xiaomi SU7 Ultra. Все новинки выйдут 29 октября. Об этом пишет сама компания на платформе Weibo.

Как добавляет Notebookcheck, утечка пролила свет на детали релиза. У Xiaomi была довольно напряженная неделя в отношении серии Xiaomi 15, даже если компания пока не раскрыла никаких подробностей о своих будущих флагманах. Напомним, что компания подтвердила во время Qualcomm Snapdragon Summit, что серия Xiaomi 15 будет работать на Snapdragon 8 Elite.

В частности, в сети сейчас гуляет официальный постер, который такие издания, как SmartPrix и Xiaomi Time, перепостили, ссылаясь на Xiaomi Community App в качестве источника. Изображение также подтверждает, что Xiaomi 15 дебютирует 29 октября.

Более того, мероприятие Xiaomi "see every light" также должно продемонстрировать HyperOS 2.0, которая, скорее всего, будет предустановлена ​​на Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro при запуске. К сожалению, на данном этапе мы не можем найти оригинальное изображение в приложении Xiaomi Community. Таким образом, еще предстоит выяснить, является ли оно точным или это тщательно продуманная подделка.

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