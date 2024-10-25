Xiaomi выпустит на рынок сразу 3 новых смартфона: что о них известно (видео)
Xiaomi 15, Xiaomi Thermal OS2 и Xiaomi SU7 Ultra скоро поступят в магазины электроники по всему миру.
Компания Xiaomi объявила о запуске серии Xiaomi 15, Xiaomi Thermal OS2 и Xiaomi SU7 Ultra. Все новинки выйдут 29 октября. Об этом пишет сама компания на платформе Weibo.
Как добавляет Notebookcheck, утечка пролила свет на детали релиза. У Xiaomi была довольно напряженная неделя в отношении серии Xiaomi 15, даже если компания пока не раскрыла никаких подробностей о своих будущих флагманах. Напомним, что компания подтвердила во время Qualcomm Snapdragon Summit, что серия Xiaomi 15 будет работать на Snapdragon 8 Elite.
В частности, в сети сейчас гуляет официальный постер, который такие издания, как SmartPrix и Xiaomi Time, перепостили, ссылаясь на Xiaomi Community App в качестве источника. Изображение также подтверждает, что Xiaomi 15 дебютирует 29 октября.
Более того, мероприятие Xiaomi "see every light" также должно продемонстрировать HyperOS 2.0, которая, скорее всего, будет предустановлена на Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro при запуске. К сожалению, на данном этапе мы не можем найти оригинальное изображение в приложении Xiaomi Community. Таким образом, еще предстоит выяснить, является ли оно точным или это тщательно продуманная подделка.
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