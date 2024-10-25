Xiaomi випустить на ринок одразу 3 нові смартфони: що про них відомо (відео)

Xiaomi 15, Xiaomi Thermal OS2 і Xiaomi SU7 Ultra скоро надійдуть до магазинів електроніки по всьому світу.

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Компанія Xiaomi оголосила про запуск серії Xiaomi 15, Xiaomi Thermal OS2 і Xiaomi SU7 Ultra. Усі новинки вийдуть 29 жовтня. Про це пише сама компанія на платформі Weibo.

Як додає Notebookcheck, витік пролив світло на деталі релізу. У Xiaomi був досить напружений тиждень щодо серії Xiaomi 15, навіть якщо компанія поки не розкрила жодних подробиць про свої майбутні флагмани. Нагадаємо, що компанія підтвердила під час Qualcomm Snapdragon Summit, що серія Xiaomi 15 працюватиме на Snapdragon 8 Elite.

Зокрема, мережею зараз шириться офіційний постер, який такі видання, як SmartPrix і Xiaomi Time, перепостили, посилаючись на Xiaomi Community App як джерело. Зображення також підтверджує, що Xiaomi 15 дебютує 29 жовтня.

Ба більше, захід Xiaomi "see every light" також має продемонструвати HyperOS 2.0, яка, найімовірніше, буде попередньо встановлена на Xiaomi 15 і Xiaomi 15 Pro під час запуску. На жаль, на цьому етапі ми не можемо знайти оригінальне зображення в застосунку Xiaomi Community. Отже, ще належить з'ясувати, чи є воно точним або це ретельно продумана підробка.

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