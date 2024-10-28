Xiaomi показала новый бюджетный смартфон Poco C75 за 109 долларов: что известно

Xiaomi Poco C75 оборудован 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ флэш-памяти eMMC 5.1.

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Xiaomi показала новый смартфон Poco C75. Новинка имеет аккумулятор емкостью 5160 мАч и поддерживает 18 Вт проводную зарядку. Об этом рассказала сама компания, пока не раскрывая всех подробностей.

Компания уже анонсировала, что Poco C75 ожидает глобальный релиз, а его цена составляет всего 109 долларов США. Это устройство придет на смену Poco C65, релиз которого состоялся менее года назад.

Poco C75 сравнивают с моделью Redmi 14C, и у них действительно много общего.

Известно также, что новый бюджетник работает на процессоре MediaTek Helio G81 Ultra, что обеспечивает высокую производительность, в частности благодаря ядрам ARM Cortex-A55 и Cortex-A75 и графическому процессору Mali-G52 MC2.

Кроме того, Poco C75 оборудован оперативной памятью объемом LPDDR4X6 ГБ и 128 ГБ флэш-памяти eMMC 5.1. Его батарея емкостью 5160 мАч поддерживает 18 Вт проводную зарядку.

Смартфон оснащен 6,88-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 720p и частотой обновления 120 Гц. Основная камера имеет 50 МП, а передняя – 13 МП. Можно добавить памяти при выборе версии 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти за дополнительные 20 долларов.

Ранее мы писали о лучших смартфонах с аккумулятором 4000 мАч. Смартфоны с батареями емкостью 4000 мАч обеспечивают баланс мощности и производительности для использования в течение всего дня. Подходящие варианты можно найти у Apple, Motorola, OnePlus.

Также мы писали про то, что самая мощная в мире батарея сделает гаджеты неузнаваемыми: как она работает. Аккумулятор использует углеродное волокно для своих электродов, исключая необходимость в меди или алюминии, которые добавляют вес. В итоге, смартфоны и ноутбуки будут толщиной с кредитную карту.