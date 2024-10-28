Xiaomi показала новий бюджетний смартфон Poco C75 за 109 доларів: що відомо

Xiaomi Poco C75 обладнаний 6 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4X і 128 ГБ флеш-пам'яті eMMC 5.1.

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Xiaomi показала новий смартфон Poco C75. Новинка має акумулятор ємністю 5160 мАг і підтримує 18 Вт дротову зарядку. Про це розповіла сама компанія, поки не розкриваючи всіх подробиць.

Компанія вже анонсувала, що на Poco C75 очікує глобальний реліз, а його ціна становить лише 109 доларів США. Цей пристрій прийде на зміну Poco C65, реліз якого відбувся менше року тому.

Poco C75 порівнюють із моделлю Redmi 14C, і в них справді багато спільного.

Відомо також, що новий бюджетник працює на процесорі MediaTek Helio G81 Ultra, що забезпечує високу продуктивність, зокрема завдяки ядрам ARM Cortex-A55 і Cortex-A75 та графічному процесору Mali-G52 MC2.

Крім того, Poco C75 обладнаний оперативною пам'яттю об'ємом LPDDR4X6 ГБ і 128 ГБ флеш-пам'яті eMMC 5.1. Його батарея ємністю 5160 мАг підтримує 18 Вт дротову зарядку.

Смартфон оснащений 6,88-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю 720p і частотою оновлення 120 Гц. Основна камера має 50 МП, а передня — 13 МП. Можна додати пам'яті при виборі версії 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованої пам'яті за додаткові 20 доларів.

Раніше ми писали про найкращі смартфони з акумулятором 4000 мАг. Смартфони з батареями ємністю 4000 мАг забезпечують баланс потужності та продуктивності для використання протягом усього дня. Відповідні варіанти можна знайти в Apple, Motorola, OnePlus.

Також ми писали про те, що найпотужніша у світі батарея зробить гаджети невпізнанними: як вона працює. Акумулятор використовує вуглецеве волокно для своїх електродів, усуваючи необхідність у міді або алюмінії, які додають ваги. У підсумку, смартфони і ноутбуки будуть завтовшки з кредитну картку.