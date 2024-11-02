Подборка лучших бюджетных смартфонов дешевле 300 долларов: какую модель купить в 2024 году

Среди лучших бюджетных телефонов конца 2024 года — Motorola Moto G Power 5G, Samsung Galaxy A25 5G. Все эти модели отличаются работой аккумулятора и эффективностью, а также ценой до 300 долларов.

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Лучшие бюджетные телефоны — стоимостью менее 300 долларов, — такие как Moto G Power 5G (2024), оснащены NFC для Google Pay, поддерживают беспроводную зарядку, имеют интересный дизайн и хорошо справляются с многозадачностью. Об этом пишет CNET.

Motorola Moto G Power 5G

Motorola Moto G Power 5G

Это – самый универсальный вариант в этом обзоре, предлагающий беспроводную зарядку, экран с высокой частотой обновления 120 Гц, Google Pay для бесконтактных платежей и фантастический дизайн из веганской кожи.

Плюс — камера, которая делает приличные фотографии в ярком окружении, и процессор, способный выполнять большинство повседневных задач, и можно получить телефон, которым приятно пользоваться за доступную цену.

Характеристики:

Размер экрана — 6,7 дюймов.

6,7 дюймов. Процессор — MediaTek Dimensity 7020.

MediaTek Dimensity 7020. Камеры — 50-мегапиксельная (основная), 8-мегапиксельная (сверхширокоугольная), 16-мегапиксельная (селфи).

Samsung Galaxy A25 5G

Samsung Galaxy A25 5G

Galaxy A25 5G может предложить многое в других отношениях, включая достойный экран с разрешением 1080p и громкие два динамика для музыки. Хотя у телефона есть проблемы с несколькими задачами одновременно, он все еще является хорошей опцией.

Его камеры не справляются с настройками в помещении, а дизайн в сочетании с массивной выемкой для камеры кажется устаревшим по сравнению с другими телефонами в этом ценовом диапазоне. В то же время, это — телефон, который получит многолетнюю поддержку.

Характеристики:

Размер экрана — 6,5 дюймов.

6,5 дюймов. Процессор — Exynos 1280.

Exynos 1280. Камеры — 50-мегапиксельная (широкоугольная), 8-мегапиксельная (сверхширокоугольная), 2-мегапиксельная (макро), 13-мегапиксельная (селфи).

OnePlus Nord N30 5G

OnePlus Nord N30 5G

OnePlus Nord N30 5G включает в себя множество функций за эти деньги, но его 50-ваттная скорость зарядки является выдающейся для этого ценового диапазона. Телефон может заряжаться от 0% до 100% за 45 минут.

Его большой 6,72-дюймовый дисплей 1080p работает с частотой обновления 120 Гц, а также обеспечивает плавную анимацию приложений, игр, веб-сайтов и потокового видео.

Характеристики:

Размер экрана — 6,5 дюймов.

6,5 дюймов. Процессор — MediaTek Dimensity 6100 Plus.

MediaTek Dimensity 6100 Plus. Камеры — 50-мегапиксельная (широкоугольная), 5-мегапиксельная (сверхширокоугольная), 2-мегапиксельная (макро), 13-мегапиксельная (селфи).

Google Pixel 6A

Google Pixel 6A

Его стоимость немного выше аналогов в этом списке, однако это все еще мощный и достойный бюджетный смартфон. Хотя Google с тех пор выпустил Pixel 7A за $499, Pixel 6A все еще получает еще два года обновлений программного обеспечения и еще четыре года обновлений безопасности.

Это означает, что он продолжит получать новые функции Android и поддержку от Google, и этот оставшийся срок все еще больше, чем вы увидите у новых телефонов 2023 года стоимостью от 200 до 300 долларов.

Характеристики:

Размер экрана — 6,1 дюйма.

6,1 дюйма. Процессор — Google Tensor.

Google Tensor. Камеры — 12,2-мегапиксельная (широкоугольная), 12-мегапиксельная (сверхширокоугольная), 8-мегапиксельная (селфи).

Ранее мы писали о лучшие смартфоны с аккумулятором 4000 мАч. Смартфоны с батареями емкостью 4000 мАч обеспечивают баланс мощности и производительности для использования в течение всего дня. Подходящие варианты можно найти у Apple, Motorola, OnePlus.